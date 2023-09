Gratta e Vinci, non è come vi hanno sempre raccontato: la scomoda verità

Occhio ai Gratta e Vinci! Quante sono le probabilità di portare a casa una vincita? Ecco la scomoda verità.

Tanti sono coloro che sperano di portare a casa una bella somma di denaro grazie ai Gratta e Vinci. Ma quante sono le probabilità che questo accada? Ecco cosa c’è da sapere.

I soldi sono necessari in diversi circostanze. Non stupisce, pertanto, che siano in tanti a voler attingere a qualche entrata extra, pur di rimpolpare il proprio portafoglio. Da qui la decisione di tante persone di giocare, ad esempio, ai Gratta e Vinci.

Dai differenti colori e prezzi, è possibile scegliere tra i tagliandi più disparati. Il tutto in base ai propri gusti e budget. Ma quante sono le probabilità di portare a casa un bel po’ di soldini grazie ai Gratta e Vinci. Ecco come funziona.

Gratta e Vinci, occhio alle probabilità di vincita, scomoda verità: tutto quello che c’è da sapere

Il sogno di vincere tanti soldi spendendo pochi euro ha da sempre ammaliato in molti che continuano a sperare di poter dare finalmente una svolta alla propria vita, grazie a delle vincite da capogiro. Ma quante sono le possibilità che tale sogno si realizzi? Ebbene, come reso noto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la probabilità di vincere al Gratta e Vinci si stima essere di una su 3,60.

A tal proposito è bene sottolineare che tale media riguarda tutte le lotterie istantanee e i vari importi disponibili. Ovvero tenendo conto anche delle vincite il cui importo, ad esempio, corrisponde al valore stesso del tagliando. Ma non solo, le probabilità differiscono da un Gratta e Vinci e l’altro. Ad esempio la probabilità di vincere con un “Miliardario” è pari a una su 7,84. Per quanto riguarda il “New sette e mezzo”, invece, la probabilità è di una su dieci.

In ogni caso, come è facile immaginare, le probabilità aumentano al diminuire dell’importo che è possibile portare a casa. Onde evitare spiacevoli delusioni, inoltre, si consiglia di leggere le probabilità di vincita che, per legge, sono appositamente indicate sul tagliando. Dati statistici alla mano, comunque, è possibile affermare che nessun gioco può essere considerato più facile di un altro. Per questo si invita a prestare la massima attenzione, preferendo giocare ad esempio una volta ogni tanto, il tutto senza mai esagerare.