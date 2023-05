In arrivo la carta acquisti per la spesa molti ma non per tutti. Ecco chi sono i grandi esclusi di questo nuovo sostegno alle persone economicamente più in difficoltà.

Il periodo storico in cui ci ritroviamo a vivere non è di certo dei migliori. A complicare la situazione il preoccupante aumento dei prezzi, come quello del pane e del carburante, che finisce per pesare sul bilancio delle famiglie italiane. Pagare i vari beni e servizi di nostro interesse diventa sempre più difficile.

Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che giungono buone notizie per molte famiglie che potranno a breve beneficiare della carta acquisti per la spesa. Non mancano, però, i grandi esclusi. Ma di chi si tratta? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Carta acquisti per la spesa in arrivo per molti, ma non per tutti, i grandi esclusi: ecco di chi si tratta

È finalmente in arrivo la cosiddetta carta acquisti per la spesa, destinata alle famiglie più economicamente in difficoltà per permettere loro di acquistare i beni alimentari di prima necessità.

Entrando nei dettagli bisogna sapere che avranno diritto a tale sostegno le famiglie con residenza in Italia, i cui componenti, alla data di pubblicazione del decreto, risultano iscritti all’Anagrafe della popolazione residente e abbiano un Isee inferiore a 15 mila euro.

Come si evince dal decreto firmato dai ministri dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste e dell’Economia, non mancano però i grandi esclusi. In particolare non potranno beneficiare di tale misura i percettori di reddito di cittadinanza, reddito di inclusione o qualsiasi altro sostegno alla povertà.

Tra i grandi esclusi si annoverano anche le famiglie in cui anche solo uno dei componenti percepisca la Naspi, l’indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori, l’indennità di mobilità, la Cassa integrazione guadagni e qualsia altro tipo di integrazione.

La carta acquisti, il cui importo massimo sarà pari a 382,5 euro per famiglia, potrà essere utilizzata solo per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. Non si potranno acquistare, ad esempio, bevande alcoliche. Per finire si ricorda che le carte acquisti saranno nominative e operative a partire dal prossimo mese di luglio.