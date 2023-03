Pane, preoccupante aumento dei prezzi: ecco dove costa di più

Desta preoccupazione l’aumento dei prezzi del pane che ha raggiunto importi inaspettati. Ecco dove costa di più.

Tra gli alimenti più apprezzati, non passa inosservato il preoccupante aumento del prezzo del pane. Questo in particolare in alcune località dove si registrano importi particolarmente elevati. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dalla pasta fino ad arrivare al pane, sono davvero molte e diverse le pietanze in grado di soddisfare i palati sia di grandi che di piccini. Sugli scaffali dei supermercati, in effetti, troviamo molti alimenti, disponibili in varie forme e dimensioni, grazie ai quali poter imbandire ogni giorno le nostre tavole.

Tanti prodotti all’apparenza identici, ma che nella realtà dei fatti non lo sono. Diversi, d’altronde, sono i fattori da prendere in considerazione, come ad esempio la qualità, il gusto personale e il prezzo.

Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultimo non passano inosservati i recenti rincari del prezzo del pane che pesano sulle tasche delle famiglie italiane. Ma quali sono le località italiane dove il pane costa di più e dove meno? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

Pane, preoccupante aumento dei prezzi: cosa sta succedendo

Attraverso un comunicato stampa datato 25 febbraio 2023, Assoutenti ha reso nota la classifica delle località italiane dove il pane costa di più. Ebbene, a guidare questa speciale classifica troviamo Bolzano. Entrando nei dettagli, così come sottolineato nel comunicato stampa poc’anzi citato: “A un anno dallo scoppio del conflitto in Ucraina, Assoutenti ha realizzato uno studio che dimostra come la guerra abbia influito in modo pesante sui prezzi al dettaglio di alcuni prodotti di largo consumo venduti in Italia“.

Tra questi appunto il pane fresco che ha registrato un aumento dei prezzi non indifferenti rispetto a quelli in vigore a gennaio 2022. Entrando nei, come già detto, la località italiana con gli importi più elevati è Bolzano, dove si paga mediamente 6,21 euro al kg. Al secondo posto si colloca Venezia con un prezzo pari a 5,91 euro al kg. Sul terzo gradino del podio si colloca Ferrara con un prezzo medio pari a 5,89 euro al kg.

Per quanto concerne le città dove si paga di meno, invece, si piazza al primo posto Napoli, con un prezzo medio pari a 2,18 euro al kg. A seguire Benevento a quota 2,45 euro al kg e Perugia, con un prezzo medio pari a 2,51 euro al kg. Tra Bolzano e Napoli, viene sottolineato, “si registra una differenza di prezzo abnorme, pari al 185%”.

Pane, preoccupante aumento dei prezzi, ecco dove costa di più e di meno: la classifica

Ecco di seguito la classifica con le località italiane dove il pane costa di più:

Bolzano 6,21 euro al kg

Venezia 5,91 euro al kg

Ferrara 5,89 euro al kg

Treviso 5,08 euro al kg

Bologna 4,96 euro al kg

Di seguito, invece, la classifica dei luoghi dove il pane costa di meno: