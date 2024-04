Salva i tuoi soldi: strategie per metterli al sicuro da patrimoniali e prelievi forzosi

Se hai paura che il tuo denaro sia a rischio a causa di patrimoniali e prelievi forzosi, sappi che puoi salvare i tuoi soldi con alcune strategie.

Negli ultimi tempi le persone sono sempre più preoccupate per i propri risparmi. La situazione, in Italia, peggiora ogni giorno di più e sembra che si faccia davvero fatica ad uscire da questo momento di crisi economica globale.

Le notizie che arrivano dai governi non sono incoraggianti, basti pensare che il buco nei conti dello Stato Italiano è in continua crescita e comporta non pochi timori nel cittadino. In particolare la paura è quella di incorrere in patrimoniali o prelievi forzosi, come già accaduto circa trent’anni fa.

Ma oggi vogliamo spiegare come fare a salvaguardare il proprio denaro da queste eventualità.

Salva i tuoi soldi: strategia per tutelarli

La strategia per tutelare i tuoi soldi da eventuali patrimoniali o prelievi forzosi è qualcosa che devi assolutamente conoscere, per farti dormire sonni tranquilli. Quando si parla di patrimoniale si fa riferimento ad esempio al l’IMU sulla seconda casa oppure al bollo sul conto corrente si tratta di imposte che in passato sono serviti al governo per recuperare del denaro utile a superare la crisi.

Si tratta di strategie utilizzate dallo Stato per abbattere cassa, sapendo di poter intervenire sui conti correnti dei cittadini. Dopo tutto in Italia ci sono circa 1.500 miliardi di euro depositati sui conti correnti, per cui lo Stato potrebbe essere interessato a queste somme di denaro.

Come fare per evitare un intervento forzoso che sottrae denaro ai cittadini? Per evitare di finire nella rete dello Stato, nel caso in cui dovesse essere attivata una patrimoniale o un prelievo forzoso dai conti correnti dei cittadini, bisogna evitare il più possibile di tenere denaro sul conto corrente bancario.

L’alternativa al conto corrente, se non si vuole tenere il denaro sotto la mattonella, è l’acquisto di titoli di Stato o di investimenti come obbligazioni governative che permettono di proteggere il denaro per periodi più o meno lunghi.

In questo caso, però, bisogna valutare il congelamento delle somme di denaro in base alle proprie esigenze. Se pensate di non aver bisogno di un determinato importo per uno specifico numero di anni, questa soluzione può fare al caso vostro. In tal caso è possibile prendere in considerazione opzioni come BTP a scadenza o strumenti di questo tipo.