Bonus casa e incentivi fiscali 2024: tutte le novità dal governo

Vediamo quali sono i tanti bonus casa ancora validi fino alla fine del 2024 e tutti i dettagli sulle agevolazioni e gli incentivi fiscali.

Chi vuole ristrutturare la propria casa o apportare migliorie per renderle più efficienti a livello energetico, anche in vista della direttiva green europea, può usufruire di diversi tipi di Bonus Casa validi per il 2024. Qui di seguito facciamo un piccolo ma utile quadro della situazione attuale.

I bonus casa 2024

In questa guida potete avere una panoramica dei bonus casa 2024 e di quali sono nello specifico tutti gli incentivi fiscali in vigore con le novità decise dal governo Meloni.

Infatti l’esecutivo non ha prorogato gli incentivi scaduti come il bonus facciate o il bonus idrico che interessava la sostituzione di rubinetti o la produzione di acqua potabile tramite depuratori. Mentre è ancora possibile chiedere dei bonus edilizi anche se con percentuali di detrazione inferiori rispetto a quelli voluti dal governo precedente.

Bonus Ristrutturazioni

Partiamo dal Bonus Ristrutturazioni che consiste in una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) pari al 50% dei costi sostenuti per i lavori di manutenzione sia ordinaria (per i condomini, ad esempio) che straordinaria su tutti i tipi di immobili.

I contribuenti possono sfruttare l’agevolazione fino ad un tetto di spesa massimo di 96mila euro, che saranno poi ripartite in dieci quote annuali. Il bonus è valido per le spese sostenute fino alla data ultima di scadenza decisa per il 31 dicembre 2024, e si può richiedere anche per interventi di restauro e risanamento conservativo.

Bonus Mobili ed Elettrodomestici

Come possiamo leggere dalle ultime notizie in fatto di fisco ed economia il bonus per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è ancora attivo, ma la novità del governo Meloni è che per il 2024 è stato ridimensionato.

Ad ogni modo consiste in una detrazione Irpef del 50% sulla spesa effettuata per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici destinati ad immobili ristrutturati (tetto massimo: 5000 euro). Attenzione però, non è necessario effettuare grandi ristrutturazioni per poter beneficiare della detrazione.

Infatti si può sfruttare il Bonus Mobili ed Elettrodomestici senza ristrutturazione di tutta la casa ma solo, ad esempio, installando i servizi igienici o nuove scale, aggiungendo cancelli o ascensori oppure sostituendo caldaie e infissi per migliorare l’efficienza energetica dell’immobile.

Fondamentale è effettuare il pagamento tracciato per usufruire del bonus Mobili senza avere sorprese.

Sismabonus

Il Sismabonus prevede una detrazione IRPEF o IRES applicata alle spese dei lavori eseguiti su immobili residenziali p impiegati per attività produttive che si trovano in zone sismiche specifiche. Il tetto di spesa è pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

Si possono detrarre il 50% per interventi locali, il 70% per il miglioramento di una classe di rischio sismico e l’80% per due classi. Nel caso di parti condominiali le percentuali detraibili sono del 75% e dell’85%.

La novità del governo Meloni per il 2024 è l’obbligo di presentare il Visto di Conformità per i lavori che superano i 10 mila euro.

Bonus Verde

Chi vuole rimettere a nuovo le aree esterne della propria abitazione può sfruttare il Bonus Verde che consiste in una detrazione Irpef del 36% su un tetto massimo di spesa pari a 5mila euro.

Tra le spese ammesse: la messa a dimora di piante e arbusti, impianti di irrigazione, la riqualificazione di giardini e tappeti erbosi privati, coperture a verde, giardini pensili.

Bonus barriere architettoniche

Questo Bonus barriere architettoniche è valido fino al 31 dicembre 2025. Le spese ammesse per le detrazioni includono ascensori, montacarichi, elevatori esterni, sostituzione di gradini con rampe e strumenti tecnologici per favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave, mentre non si applica all’acquisto di beni mobili.

I contribuenti possono chiedere una detrazione Irpef pari al 75% delle spese sostenute fino a un massimo variabile da 30mila a 50mila euro, a seconda di quale tipo di immobile viene rinnovato.

Ecobonus

L’Ecobonus è valido fino alla fine del 2024 e il contribuente può richiedere una detrazione Irpef e Ires variabile dal 50% al 75% per diversi lavori adatti a migliorare l’efficientamento energetico. Ad esempio l’installazione di pannelli solari da balcone o da tetto, e la sostituzione di impianti di riscaldamento, cappotti e pareti isolanti.

Superbonus

Il Superbonus è stato prorogato al 2025 ma con alcune differenziazioni. Ad esempio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 l’agevolazione è pari al 70% delle spese sostenute, che scende al 65% nel 2025. Anche i soggetti destinatari del beneficio sono cambiati, come voluto dal governo Meloni che ridimensionato notevolmente questa misura.