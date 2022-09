Pannelli solari da balcone, attenzione, quanto costano? Le cifre che non ti aspetti

By

Al fine di contrastare il caro bollette, sono in molti a chiedersi quanto costa installare dei pannelli solari da balcone. Ecco le cifre che non ti aspetti.

Quanto costa installare dei pannelli fotovoltaici da balcone? Conviene oppure no? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Continua a destare molta preoccupazione l’aumento generale dei prezzi con rincari fino al 43%. Una situazione che non può passare di certo inosservata, con sempre più famiglie alle prese, purtroppo, con delle difficoltà nel riuscire a fronteggiare le varie spese della vita quotidiana. Da qui il desiderio di molti di riuscire a trovare delle soluzioni ad hoc.

Questo al fine di poter risparmiare qualche euro. A tal proposito, ad esempio, al fine di contrastare il caro bollette, sono in molti a chiedersi quanto costa installare dei pannelli solari da balcone.

Pannelli solari da balcone, attenzione, quanto costano? Alcune informazioni utili

Come già detto, al fine di contrastare il caro bollette sono in molti a chiedersi quanto costi installare dei pannelli solari da balcone. Conviene oppure no? Ebbene, nella maggior parte dei cosi sui balconi vengono installati pannelli solari con il sistema plug & play.

Per poter installare quest’ultimo sono necessari due metri quadrati di balcone o terrazza per pannello solare, con quest’ultimo che si collega alla presa di corrente. In questo modo l’elettricità viene immessa nella rete, consentendoci di risparmiare un bel po’ di soldi.

Ovviamente, come è facile immaginare, non sono in grado di garantire la stessa autonomia di un impianto fotovoltaico tradizionale. Allo stesso tempo, però, consentono di abbattere notevolmente il costo delle bollette, beneficiando così di un notevole risparmio. Ma quanto costa l’installazione dei pannelli fotovoltaici da balcone?

Ebbene, entrando nei dettagli bisogna sapere che mediamente bisogna sostenere una spesa iniziale che oscilla da 500 euro fino ad arrivare a superare ben 2.500 euro. Proprio per questo motivo è bene sapere che al momento è possibile usufruire di sconti e agevolazioni fiscali grazie alle quali poter ridurre i costi.

Grazie all’ecobonus, ad esempio, è possibile usufruire di uno sconto diretto in fattura del 50% sul prezzo. Una valida soluzione, quindi, per chi desidera contrastare il caro bollette, utilizzando un impianto facile da installare e che non occupi molto spazio.