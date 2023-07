Bonus mobili e pagamento tracciabile: si può pagare anche con Postepay?

Se vuoi usufruire del bonus mobili devi effettuare il pagamento in modo che sia tracciabile. È possibile pagare con la Postepay?

Il Bonus mobili fa parte di quel pacchetto di provvedimenti che il governo ha messo in atto per agevolare i cittadini e far così ripartire l’economia del paese. Da troppo tempo ormai la crescita dell’Italia è essenzialmente ferma e, dopo la tragedia della pandemia, non è che le cose vadano meglio.

I governi hanno cercato di trovare soluzioni per far ripartire il Paese, i bonus sono una di queste. Sono stati introdotti vari tipi di agevolazione dal quelle per l’automobile a quelle per le biciclette, i bonus per aiutare le famiglie in difficoltà e soprattutto i bonus per le ristrutturazioni delle case.

Tutti questi bonus verranno detratti dalla denuncia dei redditi annuale: il contribuente avrà uno sgravio fiscale suddiviso in più anni. Ovviamente per usufruire dei bonus ci sono dei requisiti da rispettare. I bonus a sostegno alle famiglie sono usufruibili in base al reddito mentre per gli altri ci sono regole molto più specifiche.

Il bonus mobili è legato alla ristrutturazione della casa, cioè si può ottenere comprando mobili ed elettrodomestici che vadano ad arredare un immobile in fase di ristrutturazione.

Come si pagano i mobili per usufruire del bonus: la Postepay può essere utilizzata?

La detrazione per il bonus mobili è del 50%, da scalare nella denuncia dei redditi in dieci anni, con dieci rate di uguale importo. Questa agevolazione fiscale non può essere approvata se non c’è a monte la ristrutturazione della casa dove verranno collocati i mobili acquistati. Ristrutturazione che usufruirà del bonus al 50%.

Per i mobili acquistati nel 2022 i lavori di ristrutturazione devono aver avuto inizio dopo il 1° Gennaio 2021, per quelli acquistati nel 2023 si deve certificare che i lavori sono cominciati dopo il 1° gennaio 2022.

Il limite massimo per calcolare la detrazione è diminuito nel corso degli anni: per le spese del 2022 era di 10.000 euro ad unità immobiliare, per quelle del 2023 il limite massimo è sceso ad 8.000 euro e per il 2024 è arrivato a 5.000 euro. Le detrazioni quindi sono state in ordine 5.000, 4.000 e 2.500 euro.

Per il pagamento degli acquisti relativi al bonus mobili è necessaria la loro tracciabilità, quindi si possono effettuare tramite bonifico bancario o postale, carte di credito e carte di debito. Non è possibile pagare in contanti o con assegno, si perderebbe la possibilità di usufruire della detrazione.

Quindi possiamo tranquillamente affermare che il pagamento dei mobili fatto con la Postepay, rientra tra quelli previsti dall’Agenzia delle Entrate per usufruire del bonus. La Postepay, infatti, è a tutti gli effetti una carta di debito.