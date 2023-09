Bonus 2023 che scadono il 31 dicembre: per quali bisogna affrettarsi

Bonus 2023, quali in scadenza il 31 dicembre? Ecco tutto quello che devi sapere per non farti scappare nessun contributo.

Il Governo Meloni ha pensato a diversi aiuti per fronteggiare la crisi economica che ha colpito ancora una volta il nostro paese. Diversi sono stati i bonus ed i contributi pensati per aiutare molte famiglie italiane e molti di questi però scadranno a breve ed esattamente il 31 dicembre e non si sa ancora se verranno rinnovati nel 2024.

Coloro che hanno i requisiti per poterli richiedere, dovrebbero affrettarsi per accaparrarseli, visto che manca davvero poco alla loro scadenza. Ma di quali bonus parliamo? Scopriamoli insieme.

Bonus 2023, ecco quelli che scadono il 31 dicembre

Diversi sono i bonus in vigore attualmente e che scadranno il prossimo 31 dicembre. Attualmente non sappiamo se questi verramnno rinnovati nel 2024, per questo bisognerebbe affrettarsi per accapparrarseli. Parliamo del bonus acqua potabile, bonus occhiali, decoder, trasporti, revisione auto e tv.

Il bonus occhiali da vista, è quello che ti permette di avere uno sconto di 50 euro sull’acquisto di un nuovo paio di occhiali o di lenti a contatto. Si può richiedere qualora il reddito non superi i 10.000 euro l’anno e viene erogato sottoforma di voucher da spendere entro 30 giorni. Il bonus trasporti nonostante sia scaduto continua ad essere richiesto e permette di poter rinnovare il proprio abbonamento mensile ai trasporti pubblici con uno sconto di 60 euro.

Gli over 70 possono richiedere il bonus decoder, purché non abbiano un reddito che supera i 20.000 euro l’anno. Per richiedere tale bonus, basta chiamare il numero 800 776883.

In scadenza al 31 dicembre anche il bonus acqua potabile. Questo prevede un credito di imposta del 50% sull’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio e mineralizzazione dell’acqua potabile in casa. Il credito di imposta è del 50% per una spesa fino a 1.000 euro per le famiglie, per le attività commerciali invece fino a 5.000 euro.

Ma non finisce qui, visto che tra la lista dei bonus c’è anche quello internet. Questo è destinato sia alle persone fisiche che alle piccole e medio aziende. Si tratta per lo più di un incentivo che ha un importo che varia tra i 300 ed i 2.500 euro, soldi che verranno utilizzati per acquistare abbonamenti ultra veloci di connessione.

Infine, nella lista dei bonus in scadenza, c’è anche quello revisione auto. Questo permette di poter recuperare la maggiorazione della tariffa ministeriale sulla revisione e di recuperare 9.95 euro su ogni revisione auto.