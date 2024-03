Conto Deposito di Crédit Agricole è un prodotto di risparmio vantaggioso per tasso di interesse e elasticità del contratto. La scheda.

Il conto deposito, di per sé, è adatto a chi non ama i possibili imprevisti del mondo della finanza e vuole sentirsi garantito da un tasso di interesse sicuro e dalla possibilità di recuperare il capitale investito, per intero, al termine del periodo dell’investimento. E’ proprio ciò che propone Crédit Agricole con il suo Conto Deposito.

Vediamo insieme cosa sapere prima di scegliere questo prodotto, i documenti da avere a portata di mano e la procedura vera e propria da seguire. I dettagli.

Conto Deposito Crédit Agricole: le informazioni da sapere prima di investire

Sgomberando il campo da possibili dubbi, un conto deposito consiste in un contratto bancario come lo è quello di conto corrente ma caratterizzato per essere, appunto, un deposito di denaro remunerato con funzione di investimento a breve termine. Detto prodotto finanziario ha la peculiarità di gestire il risparmio accantonato nel tempo, o le risorse che superano la normale gestione economica individuale. Esso garantisce un rendimento sulle somme depositate in base all’interesse praticato dalla banca.

Ebbene, Crédit Agricole – uno dei gruppi più solidi del sistema bancario italiano – propone la possibilità di sottoscrivere il suo Conto Deposito:

sia in filiale che online

offrendo un tasso di interesse pari al 4% lordo annuo

per vincoli pari a nove mesi

All’interno del sito web ufficiale del gruppo francese, l’interessato può servirsi del form ad hoc per simulare il guadagno netto derivante dalla scelta del Conto Deposito Crédit Agricole, inserendo la somma da investire (da un minimo di 5mila ad un massimo di 500mila) e ricevendo come risultato l’interesse netto. Ciò potrà orientare fin da subito il potenziale investitore che, peraltro, dovrà tener conto del fatto che la proposta si rivolge ai cd. ‘nuovi risparmi’, ovvero quella liquidità proveniente da banche differenti da Crédit Agricole Italia e accreditata sul contro di appoggio nei 30 giorni anteriori al giorno di versamento sul deposito. Il Conto Deposito Crédit Agricole è riservato anche alla nuova clientela.

Costi, tempistiche, vincoli

Inoltre lo strumento di investimento non prevede né costi di apertura né costi di gestione (ad eccezione del rendiconto se richiesto in forma cartacea). Ma attenzione perché spesso offerte di questo genere hanno un tempo limitato o vincolato al possesso di un conto corrente ordinario Crédit Agricole

Pertanto bisognerà prima aprire un conto corrente presso questa banca – se non è già stato aperto – e poi scegliere di aprire un distinto Conto Deposito.

I documenti per sottoscrivere il Conto Deposito Crédit Agricole

Se intendi aprire il Conto Deposito Crédit Agricole potrai scegliere di fare tutto da app e home banking, ma potrai anche contare su un consulente di riferimento in filiale. Soprattutto, dovrai avere con te i documenti di identità rilasciati in Italia e la tessera sanitaria nazionale in corso di validità. L’obbligo di presentare i documenti di identità quando si apre un conto deposito in una banca, sia presso una filiale che online, è legato soprattutto principalmente alle normative e leggi antiriciclaggio e antiterrorismo, che sono state introdotte onde prevenire attività illecite come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Le informazioni relativi a detti documenti sono poi accuratamente custodite dalla banca, per garantire la conformità normativa e proteggere sia il cliente che l’istituzione finanziaria stessa. Di fatto carta d’identità e tessera sanitaria andranno tenuti a portata di mano sia nel caso si scelga la procedura online sia nel caso si decida di andare in filiale rivolgendosi al consulente classico.

La procedura per aprire un Conto Deposito Crédit Agricole

Online potrai autonomamente scegliere la tua filiale di riferimento. Crédit Agricole suggerisce infatti la posizione delle filiali più vicine all’indirizzo di residenza o domicilio, che hai inserito. Dovrai compilare il form apposito sul sito della banca, indicando i dati anagrafici e quelli per essere ricontattato, ricordando di aver con te i documenti di cui sopra. Nel corso della procedura potrai agevolmente completare il tuo profilo e la registrazione con i tuoi dati personali.

Di seguito, potrai accedere alla tua area riservata e firmare i contratti che ti permetteranno di attivare il Conto Deposito Crédit Agricole. Nell’area riservata potrai altresì monitorare lo stato della tua richiesta.

Come identificarsi: in video o tramite bonifico

In particolare, nell’ambito della procedura di registrazione, ti sarà chiesto come identificarti. Potrai farlo con:

video-selfie usando un solo documento di identità (e potrai farlo più semplicemente dal browser Chrome o da smartphone)

usando un solo documento di identità (e potrai farlo più semplicemente dal browser Chrome o da smartphone) bonifico da altro conto a te intestato presso un’altra banca italiana, usando due documenti di identità

Nella tua area riservata potrai infine firmare digitalmente i tuoi contratti di attivazione del Conto Deposito Crédit Agricole, senza spedizioni o documenti da stampare.

Chi invece sceglierà la procedura tradizionale in filiale dovrà attenersi alle istruzioni fornite dall’operatore, anch’esse utili al riconoscimento del correntista e all’apposizione delle firme digitali. La gestione del conto sarà in completa autonomia da app o anche tramite consulente dedicato, in filiale e a distanza. Raccomandiamo infine di consultare i Fogli Informativi su conti.credit-agricole.it.