Tessera sanitaria, come fare il rinnovo online: la soluzione che ti toglie i fastidi

Rinnovare la tessera sanitaria online è possibile. Ma come fare? Ecco la soluzione che non ti aspetti.

Buone notizie per chi deve rinnovare la tessera sanitaria. È possibile svolgere, infatti, tale operazione comodamente da casa, grazie ad un apposito servizio web. Ma come fare e in cosa consiste? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

La tessera sanitaria è un documento personale che ha sostituito il tesserino plastificato del codice fiscale. Viene rilasciata a tutti i cittadini italiani che hanno diritto a fruire delle varie prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale e consente di accedere a numerosi servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione.

Non facciamo solo riferimento alle cure mediche, ma anche tutte le altre funzioni della tessera sanitaria, spesso poco conosciute. Data la sua importanza, quindi, interesserà sapere che rinnovare la tessera sanitaria online è possibile. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Tessera sanitaria, come fare il rinnovo online: tutto quello che c’è da sapere

La tessera sanitaria ha una validità pari a sei anni e prima della relativa scadenza viene spedita in automatico ai cittadini interessati. Può tuttavia capitare che la carta in questione non arrivi in tempo a casa, ad esempio per errori di comunicazioni in seguito ad un cambio di residenza.

A prescindere dal motivo per cui tale documento non giunga a destinazione, è bene rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per ottenere maggiori informazioni in merito. Se necessario, quindi, si deve richiedere il rinnovo della tessera sanitaria presso l’ASL o un ufficio dell’Agenzia delle Entrate presente sul territorio. L’ente provvederà quindi a rilasciare un certificato sostitutivo da poter utilizzare fino a quando non riceveremo a casa il documento.

In alternativa, interesserà sapere, è possibile fare richiesta online direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Questo è possibile grazie ad un servizio ad hoc che “permette di richiedere online il duplicato della Tessera Sanitaria (TS) o del tesserino di codice fiscale indicando il codice fiscale o, in alternativa, i dati anagrafici completi del richiedente“.

Nel caso in cui si desideri visualizzare e stampare copia della propria Tessera Sanitaria in corso di validità, inoltre, si legge sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è possibile accedere all’area riservata del portale TS. Un modo facile e veloce, quindi, per ottenere il duplicato della propria tessera sanitaria online, evitando di conseguenza di dover fare lunghe code allo sportello.