L’App che fa guadagnare fino a 600 euro all’anno: fare soldi non è mai stato così semplice

Siete alla ricerca di un modo per avere guadagni extra? C’è un’app da scaricare subito sullo smartphone per ottenere fino a 600 euro.

Un’app da scaricare per un’entrata extra di importo massimo pari a 600 euro in un anno. E l’obiettivo che chiede in cambio è semplice da realizzare. Curiosi di saperne di più?

Lo stipendio non basta mai, si ha sempre il desiderio di incrementare i guadagni in modo semplice ma efficiente per potersi togliere qualche sfizio in più o accumulare i risparmi per una vacanza da sogno. Si cercano così secondi lavori da svolgere a casa preferibilmente online. Tra le proposte più comuni ci sono i sondaggi telematici che tolgono poco tempo e sono facili da completare.

In alternativa ci sono attività che richiedono maggiore impegno come le traduzioni, l’inserimento di dati su Excel, la scrittura di un blog. C’è anche chi sfrutta il proprio talento grafico per realizzare progetti sotto commissione o chi vende prodotti fatti a mano oppure vestiti/oggetti non utilizzati. Poi c’è un’app da scaricare sul cellulare per guadagnare in poco tempo. Richiede unicamente una sola condizione, camminare. L’applicazione, infatti, trasforma i passi in moneta virtuale.

L’app che trasforma i passi in guadagni fino a 600 euro

Camminare è un’attività che mantiene in forma e fa bene alla salute ma che d’ora in poi farà bene anche al vostro portafoglio. L’app di riferimento si chiama WeWard e trasforma i passi in moneta virtuale da utilizzare, poi, per comprare prodotti, acquistare servizi o fare donazioni. Più chilometri si macineranno ogni giorno maggiori saranno i guadagni.

In più, sapendo che la camminata farà guadagnare soldi si lascerà sempre più spesso l’auto in garage risparmiando sul carburante e andando ad incrementare i risparmi. WeWard è gratuita, si può scaricare sia su Android che iOs e al raggiungimento di determinati obiettivi paga sotto forma di moneta virtuale (wards). Già 3 mila passi al giorno fanno accumulare monete, poi 5 mila, 10 mila e così via.

La moneta virtuale potrà essere versata sul conto corrente o trasformata in buoni acquisto da spendere nei negozi convenzionati. Volendo è possibile anche donare il denaro virtuale. Ci vorrà del tempo per vedere i primi guadagni dato che ad ogni traguardo si riceveranno centesimi di euro ma passo dopo passo la cifra sarà sempre più consistente. In più pensate a quando ne gioverà il vostro organismo. Comunque la stima è di 600 euro all’anno – 50 euro al mese – camminando per cinque chilometri al giorno per cinque giorni.