PlayStation, arrivano degli sconti da capogiro: giochi a meno di €3

Oggi vogliamo parlare di un importante offerta che riguarda i giochi della Playstation: con questi incredibili sconti puoi accaparrarti giochi a meno di €3.

Su PlayStation Store gli amanti dei videogiochi hanno la possibilità di ottenere un importante risparmio grazie agli sconti primavera. Con questo opportunità gli appassionati di videogiochi possono scegliere tra una vostra selezione di giochi per PS5 e PS4 disponibile a meno di €3.

Chi pensa che in questa fascia di prezzo ci siano solo i giochi indie si dovrà riscrivere. Scopriamo quali sono le incredibili opportunità metti a disposizione da PlayStation Store.

PlayStation: giochi a meno di €3

Su PlayStation Store ci sono numerosi giochi compatibili con PS5 e PS4 che possono diventare i tuoi spendendo meno di €3. Abbiamo individuato alcuni dei titoli più interessanti per i quali dovresti proprio valutare l’idea di approfittare di questi incredibili offerta.

Il gioco Star Wars Battlefront 2 costa solo €2,39, mentre Need for Speed payback costa €2,99 e Burnout Paradise Remastered a €1,99. Rimanendo sotto a quota €3 i giocatori hanno la possibilità di acquistare anche Brofords a €2,99, Outlast 2 a €2,99 e Need for Speed Deluxe Edition a €2,49.

Usa il gioco Star Wars Squadrons ti basteranno €1,99 mentre per Limbo ti serviranno €2,49. Sono imperdibili i giochi Worms Rumble a €2,99 e Gauntlet Slayer Edition a €1,99 così come l’originale DOOM del 1993.

Sempre con €1,99 è possibile comprare Gravel di Milestone mentre per Outkast second contact ti serviranno €1,49. Infine per DOOM 2 Classic ti bastano €1,99 mentre per Deponia dovrà spendere €1,29.

Al costo di €1,99 è possibile portarsi a casa This War of mine di Little Ones e Tennis World Tour. Impossibile Non citare anche DOOM 64 acquistabile a €1,64.

Per accedere a queste incredibili promozioni occorre andare sul sito ufficiale della PlayStation nella sezione dedicata alle promozioni.

Oltre a questi giochi super scontati è possibile trovare anche altre importanti promozioni come NBA 2K24 edizione Black Mamba a 24,99 euro, con uno sconto del 75% sul prezzo di partenza. Anche Star Wars Jedi: survivor è in promozione al 55%, può essere tuo godendo di una promozione che prevede il 67% di sconto pagando solo 19,79 euro.

Infine, c’è It takes 2 PS4 e PS5 disponibile a €9,99 con uno sconto del 75% sul costo originario. Questi incredibili sconti sono possibili grazie alle offerte di primavera che si aggiorneranno con nuovi titoli per PS5 a partire dal 10 aprile 2024. Con queste offerte è possibile accaparrarsi i migliori titoli per ogni piattaforma spendendo davvero poco. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo, per portarsi a casa quel titolo ad un prezzo stracciato.