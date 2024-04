Bonifico sbagliato, gli errori più frequenti: come rimediare per non perdere i soldi

Fare un bonifico sbagliato può gettare nel panico, ma fortunatamente non è poi così impossibile rimediare un po’ per tutti.

Il tempo libero a disposizione che molti di noi hanno è davvero poco, proprio per questo è sempre più raro che si decida di andare personalmente in banca per effettuare un pagamento. Nel caso delle bollette e di altri costi fissi si può rimediare con l’addebito diretto su conto corrente, utile per i pià sbadati per evitare dimenticanze, ma ci sono situazioni in cui si può avere bisogno di agire in autonomia.

Questo può avvenire, ad esempio, quando si devono pagare delle tasse o si è fatto un acquisto, magari online e si ha quindi la necessità di effettuare l’operazione in tempi rapidi. Anche per i più pratici può capitare di accorgersi di avere fatto un bonifico sbagliato, ecco cosa fare per risolvere.

Bonifico sbagliato: ecco come rimediare

Nel momento in cui ci si rende conto di avere fatto un bonifico sbagliato è importante innanzitutto non perdere la calma, per quanto possibile, e capire quale sia il tipo di errore. Questo, infatti, può riguardare l’IBAN del destinatario, l’importo o il beneficiario.

L’ideale sarebbe ovviamente verificare prima di dare l’ok definitivo in merito alle informazioni inserite, così da essere più tranquilli. A meno che non si sia deciso, soprattutto per chi ha fretta, di fare un bonifico istantaneo, non è così impossibile rimediare.

In alcuni casi ci si può “consolare” quasi subito in caso in cui l’IBAN risulti errato, se questo non corrisponde ad alcun utente è infatti direttamente il sito della banca a segnalarlo, visto che non c’è il rischio che il pagamento arrivi a una persona sbagliata. La situazione può essere invece differente se l’importo è arrivato a qualcuno di esistente, in quel caso è inevitabile dover spiegare al destinatario cosa sia accaduto. In quel caso è necessario inviare una richiesta alla banca del destinatario e chiedere la restituzione del denaro, come previsto da apposito decreto approvato nel 2010. Rifiutarsi può comportare conseguenze penali, fino ad arrivare all’accusa di indebito oggettivo, come chiarisce l’art. 2033 del Codice civile.

L’utente può inoltre far valere i propri diritti attraverso un decreto ingiuntivo, altra mossa che obbliga il beneficiario involontario a restituire la somma. Nei casi più gravi si può arrivare a un pignoramento pari alla cifra effettuata, ma con spese collaterali da sostenere e tempi che possono allungarsi. In casi simili non può quindi che essere natural agire già in partenza e verificare più volte prima che sia troppo tardi.