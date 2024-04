L’inquietante messaggio della banca: clienti in pericolo, succede in tutta Italia

In arrivo da una banca l’inquietante messaggio che sta lasciando tutti impietriti. Sta succedendo ovunque: bisogna fare molta attenzione.

Ad oggi tutti possiamo avere la nostra banca a portata di un click questo grazie sia ai siti ufficiale, che alle applicazioni di home-banking. In queste ore però un nuovo messaggio sta lasciando tutti a bocca aperta, con i clienti che potrebbero essere sotto attacco. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo e soprattutto come sarà possibile difendersi.

Nell’era tecnologica abbiamo visto come la nostra vita si sia semplificata di gran lunga rispetto al passato. Ad oggi è possibile consultare la nostra banca anche semplicemente accendendo un attimo il computer o aprendo l’applicazione dedicata sul nostro smartphone. Insomma ogni operazione risulta più semplice e veloce rispetto al passato in cui bisognava per forza di cose recarsi agli uffici di competenza. Seppur ad oggi la vita sia più comoda, comunque ci mette a rischio a causa di possibili attacchi hacker.

Negli ultimi anni si sente sempre più parlare di phishing, una forma comune di attacco da parte dei cybercriminali che proveranno ad ingannare gli utenti più ignari nel tentativo di estorcere informazioni personali o sensibili come possono essere password, informazioni finanziarie o dati personali. Inoltre questi attacchi possono avvenire attraverso diversi canali come e-mail, messaggi di testo, chiamate telefoniche o persino tramite social media. Adesso però un messaggio della banca sta mettendo in guardia gli utenti.

Il messaggio inquietante della banca avvisa i clienti: come difendersi

Attraverso gli attacchi di phishing i cyber-criminali spesso si spacciano per istituti bancari autorevoli e spesso la comunicazione di servizio sembra arrivare da una presunta filiale di Intesa Sanpaolo pronta a richiedere dati sensibili per l’accesso al proprio account personale. Ma ad avvisare gli utenti nei confronti degli attacchi dei cyber-criminali. Il messaggio inquietante è arrivato attraverso il sito ufficiale, andiamo quindi a scoprire cosa afferma il canale ufficiale della banca.

Intesa Sanpaolo nella pagina dedicata ribadisce che queste frodi bancarie sono sempre più insidiose e variegate. Infatti esiste la frode al telefono vale a dire quella chiamata in cui i cyber-criminali camuffano il loro numero con il numero verde di intesa Sanpaolo. Poi c’è il malware vale a dire quell’SMS che invita a scaricare un’app della banca, allo scopo di installare un virus e rubare dati personali. Infine poi c’è la truffa più famosa vale a dire quella via SMS che replica quelli che solitamente invia la banca.

Riconoscere una frode online però è più semplice del previsto, infatti come rivela il sito ufficiale della banca non bisogna fidarsi a prescindere quando nella comunicazione è presente il nome di Intesa Sanpaolo. Inoltre bisogna anche riflettere bene su quello che viene richiesto e sui possibili rischi ed in questo senso non devono mai essere dati i dati personali. Infine bisogna controllare i dettagli formali, con anche un errore grammaticale che può essere un indizio per riconoscere la truffa. Seguendo questi consigli potreste mettervi al sicuro.