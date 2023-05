Il luogo più caldo del pianeta? Si trova in Arabia Saudita, e l’inverno … | Voi ce la fareste?

Qual’è luogo più caldo del pianeta? Questa è la domanda a cui abbiamo deciso di rispondere oggi. Vediamo nel dettaglio in quale continente si trova.

Qual’è il luogo più caldo del pianeta? Questo è il quesito a cui abbiamo deciso di rispondere oggi con questo articolo. La risposta è semplicissima: il luogo più caldo della terra si trova in Arabia Saudita , e più precisamente, parliamo di una delle mete religiose più antiche del mondo, La Mecca.

Una città che si trova oltre la montagna di Sirat, e che si eleva a circa 274 metri sopra il livello del Mare.

Il luogo più caldo del pianeta? Si trova in Arabia Saudita, ecco dove

La Mecca è famosa per essere sempre pienissima, invasa ogni anno da milioni di pellegrini, anche perchè tutti i musulmani che hanno le possibilità economiche per farlo, ci si recano almeno una volta nella vita. Ma perchè La Mecca è considerata la metropoli più calda del mondo?

Basti solo pensare che in estate capita spessissimo che la temperatura sia pari o superiore ai cinquanta gradi. Una temperatura che, con questa frequenza, non colpisce nessun’altra città del mondo.

La Mecca è poi famosa proprio perché, a causa di un clima davvero caldo, l’inverno in realtà non sembra esistere nella metropoli, con temperature che persino nei mesi più freddi, tendono a restare sopra i venti gradi.

E in Italia? Ecco le città più calde del nostro territorio

E In Italia? Quali sono le città più calde del nostro paese? Per rispondere a questa domanda, ci può venire in aiuto una recente ricerca elaborata dall’Istat, che è andata a misurare e sommare i vari indicatori delle città, in un periodo di tempo compreso tra gli anni settanta e inizio anni duemila.

Lo scopo della ricerca era quello di comprendere quali fossero le città climaticamente più calde, che avevano oltretutto visto la temperatura media aumentare negli anni.

Tra le città più calorose durante l’estate, spicca sicuramente Catania, che oltretutto negli ultimi trent’anni, ha registrato gli aumenti di temperatura maggiore. Rispetto a mezzo secolo fa infatti, nella metropoli siciliana ci sono in media due gradi centigradi in più. Seguono subito dopo la capitale romana, che ha visto innalzarsi la temperatura negli ultimi decenni di 1,6 gradi centigradi, e anche Catanzaro.

Un discorso a parte merita la città di Oristano, che vanta il record del maggior caldo notturno mai registrato, in primo luogo per la frequenza con cui questo fenomeno si verifica. Negli ultimi trent’anni infatti si sono verificate almeno quaranta notti tropicali che hanno reso l’aria irrespirabile.