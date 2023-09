Acquisto casa, non farti fregare: sono solo queste le banche col tasso più basso | Affrettati e bloccalo per sempre

State pensando di acquistare una nuova casa? Allora optate per queste banche, sono quelle che hanno il tasso più basso.

Arrivati ad una certa età, arriva la voglia di essere più indipendenti e di andare a vivere da soli. Che sia in affitto o con un mutuo, si tratta in ogni caso di un passaggio importante della propria vita che richiede tempo e stress. Bisogna trovare la giusta sistemazione, fare i conti col budget e poi rivolgersi alla giusta banca per non pagare un capitale di interessi col mutuo.

Ma come fare per scegliere l’istituto bancario migliore e andare a risparmiare? Fortunatamente, grazie agli ultimi strumenti disponibili in rete abbiamo la possibilità di avere uno specchietto generale di quella che ala situazione ad oggi. Se avete deciso aprire un mutuo, ecco quali sono le banche che offrono tassi più convenienti in assoluto. Così la vostra casa dei sogni costerà molto meno!

Acquisto casa, le banche col tasso di interesse più basso

Se avete deciso di aprire un mutuo per l’acquisto di una casa ma non sapete a quale banca rivolgervi, siete nel posto giusto! Dovete sapere che online ci sono diversi strumenti di misurazione dei tassi proposti dai vari istituti bancari, così da non avere dubbi su quale scegliere per pagare meno di tasse per acquistare una nuova abitazione.

Stando a quanto emerso dai dati raccolti da 24 Ore Mutui, ad oggi il miglior istituto in assoluto è BNL – Gruppo BNP Paribas. Che propone un tasso fisso 3,50% di media per un impiegato di 35 anni con un reddito di 2600 euro mensili. Molto interessante anche Banca Stella, che invece propone un tasso di 4,50% variabile.

Se invece state decidendo di aprire un mutuo per l’acquisto di una seconda casa, dovreste optare per Webank o ING. Il primo offre un tasso fisso del 3,88%, mentre per il secondo si parla di un 4,53% variabile. Potete anche optare per mutui per surroga o per ristrutturazione. Nel primo caso è consigliabile affidarsi a Banca Monte dei Paschi di Siena col 3,92% fisso, mentre nel secondo il tasso migliore è proposto da Crédit Agricole Italia col 3,62% fisso.

Si tratta comunque di dati variabili e che potrebbero cambiare di giorno in giorno. Ecco perché, prima di aprire un mutuo, vi consigliamo di affidarvi ad alcuni dei tanti strumenti disponibili online per monitorare la situazione per ogni istituto bancario e decidere in maniera intelligente a quale è più conveniente affidarsi.