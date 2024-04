Evitare di ereditare gli eventuali debiti dei genitori è possibile. Ecco le strategie che in pochi conoscono.

Gli eredi possono perseguire due strade per evitare di prendere in eredità gli eventuali debiti che i genitori non sono riusciti ad estinguere in vita. Ma di quali si tratta? Scopriamolo assieme!

Affrontare la morte di una persona cara non è di certo facile. Dopo aver trascorso assieme buona parte della propria esistenza, d’altronde, è davvero molto difficile riuscire ad accettare il fatto di non poter più condividere momenti di gioia e dolore con chi ha contribuito a rendere speciale nostra vita.

Se tutto ciò non bastasse, oltre all’aspetto emotivo ed affettivo si deve fare i conti con questione di carattere burocratico che non possono essere rimandate, come ad esempio l’eredità. Proprio quest’ultima si rivela essere molto spesso fonte di problemi e causa di discussioni.

Eredità, evitare i debiti dei genitori è possibile, le soluzioni che in pochi conoscono: ecco di quali si tratta

Tanti sono gli eredi che bisticciano su chi ha diritto ad ottenere una proprietà piuttosto che dei soldi. Ma cosa succede se, al posto di denaro e immobili, i genitori lasciano dei debiti? Quest’ultimi, come è facile immaginare, non fanno di certo piacere a nessuno.

Mentre il lascito di beni e liquidità fa gola a tutti quanti, tanto da assistere spesso a delle vere e proprie corse per riuscire ad accaparrarsi l’eredità; dall’altro canto si assiste ad una sorta di fuggi fuggi dagli eventuali debiti. Ma è davvero possibile evitare di ereditare gli eventuali debiti che i genitori non sono riusciti ad estinguere in vita? Oppure gli eredi hanno l’obbligo di provvedere al relativo pagamento?

Ebbene, fortunatamente per gli eredi interessati esistono alcune soluzioni che permettono di ovviare a tale problematica. In particolare, per evitare di accollarsi eventuali debiti, si può decidere di rinunciare all’eredità. In questo modo i creditori non potranno pretendere nulla dal figlio della persona defunta. Questo a patto che l’atto di rinuncia venga fatto per iscritto, alla presenza di un notaio o del cancelliere del Tribunale di competenza. L’atto di rinuncia, è bene ricordare, deve essere effettuato prima della divisione dell’eredità.

In alternativa è possibile optare per l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. In questo modo è possibile evitare di confondere i beni dell’erede da quelli ottenuti in eredità dalla persona defunta. Ne consegue che le eventuali rivalse da parte dei creditori possano intaccare solamente il patrimonio ereditato e non il patrimonio personale dell’erede. Anche in questo caso è necessario presentare apposita dichiarazione alla presenza di un notaio o di un cancelliere del Tribunale.