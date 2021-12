Concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ecco quanto guadagna Manuel Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo è sempre più protagonista nella casa più spiata d’Italia in qualità di concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Non stupisce, quindi, che molti siano curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Manuel Bortuzzo: chi è, altezza, carriera

Nome: Manuel Bortuzzo

Altezza: 189 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 3 maggio 1999

Luogo di nascita: Trieste

Nato a Trieste il 3 maggio 1999, Manuel Bortuzzo è alto 189 cm ed è del segno zodiacale del Toro. Assieme alla sua famiglia si trasferisce varie volte, andando a vivere in Veneto, precisamente a Stino di Livenza e a Portogruaro. Qui coltiva la passione per il nuoto allenandosi con Gianni Gross. All’età di 9 anni si trasferisce a Sesto al Reghena, entrando nel Team Veneto a Venezia.

In seguito si trasferisce a Roma, dove si allena al centro sportivo di Castelporziano, specializzandosi nel mezzofondo. Purtroppo Bortuzzo finisce al centro della cronaca nostrana, quando resta coinvolto in una sparatoria a Roma, tra il 2 e il 3 febbraio del 2019. Scambiato per un’altra persona, improvvisamente viene raggiunto da un colpo di pistola alla schiena, che gli provoca una grave lesione midollare.

Dal 2019 Bortuzzo è costretto su una sedia a rotelle. Sempre nel 2019, Manuel Bortuzzo intraprende un lungo ciclo di riabilitazione e scrive il libro: Rinascere, l’anno in cui ho ricominciato a vincere. A partire dal 2020 diventa una presenza fissa del programma Italia sì!, condotto ma Marco Liorni. Nel 2021 lo vediamo nel docufilm L’Ultima Gara. Sempre lo stesso anno decide di prendere parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo: vita privata, ex, fidanzata

Particolarmente riservato, si sa poco della vita privata di Manuel Bortuzzo. In passato è stato sentimentalmente legato a Martina Rossi, una giovane nuotatrice. Dopo la tragedia i due sono rimasti insieme, ma in seguito la loro relazione è giunta al termine.

In base ad alcune indiscrezioni, Bortuzzo si sarebbe in seguito sentimentalmente legato a Federica Pizzi, che sarebbe la figlia del suo dentista. Nella clip di presentazione per partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, però, Bortuzzo ha fatto sapere di non essere fidanzato.

Manuel Bortuzzo: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Manuel Bortuzzo. Quest’ultimo, come già detto, è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A tal proposito ricordiamo che, in base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, i cachet risultano differenti a seconda della popolarità del concorrente.

In particolar dovrebbero oscillare tra i 3 e i 10 mila euro a settimana. A determinare il guadagno finale, pertanto, è la permanenza. Più settimane si trascorrono nella casa più spiata d’Italia, maggiore è il compenso. A questi bisogna poi aggiungere il montepremi finale che si aggiudica il vincitore, per un valore pari a 100 mila euro, di cui 50 mila da devolvere in beneficenza.

Manuel Bortuzzo: Instagram

Manuel Bortuzzo è particolarmente seguito sui social, in particolar modo su Instagram, dove vanta tantissimi follower.