Tra i parrucchieri più famosi d’Italia, quanto costa farsi un taglio da Federico Fashion Style? Svelate le cifre che non ti aspetti.

I capelli, proprio come le mani, sono considerati un importante biglietto da visita di una persona. Non stupisce, quindi, che si cerchi sempre di prendersene cura, con la speranza di avere una chioma folta e lucente. Proprio in questo ambito a ricoprire un ruolo importantissimo si annoverano i parrucchieri, in grado di fornire consigli utili per la bellezza dei nostri capelli.

A tal proposito, tra i parrucchieri più famosi e apprezzati d’Italia si annovera Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style. Famoso per essere l’hair stylist dei vip, è riuscito nel corso degli anni a dar vita a una carriera ricca di soddisfazioni. In grado di far risplendere le chiome di tutti i suoi clienti, si è reso protagonista di un successo senza freni. Ma quanto costa farsi un taglio da Federico Fashion Style? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

Federico Fashion Style, quanto costa un taglio dal parrucchiere dei vip: le cifre che non ti aspetti

Parrucchiere dei vip, noto anche per essere al timone del programma Il Salone delle Meraviglie, sono in molti a essere curiosi di scoprire quanto costi farsi fare i capelli da Federico Fashion Style.

Ebbene, i prezzi differiscono a seconda del punto vendita. Ad esempio un taglio da donna può costare 40 euro a Milano, 35 a Roma, 23 ad Anzio e 28 a Napoli. Nel Salone delle Meraviglie a Milano, inoltre, fare shampoo, piega, colore e taglio viene a costare più di 100 euro.

Il listino prezzi di Federico Fashion Style a Milano

Entrando nei dettagli, ecco di seguito il listino prezzi completo del salone di Federico Faschion Style a Milano:

Per lei Taglio donna con Federico 48 euro Taglio donna 40 euro Shampoo + piega 35 euro Colore (ritocco) 60 euro Colore senza ammoniaca (ritocco) 70 euro Colore intero 120 euro Colore ad Henné 80 euro Ripigmentazione da 40 euro a 60 euro Riflessante 30 euro Riflessante Angel 45 euro Meches da 140 euro a 180 euro Shatush da 180 euro a 230 euro Acconciatura giorno o sera 70 euro Fly to Sky 220 euro Permanente 90 euro Trattamento alla keratina da 180 euro a 240 euro

Benessere del capello Shampoo specifico 8 euro Scrub della cute 40 euro Maschera ristrutturante 25 euro

Extension Extension a fila 300 euro Extension a tessitura intera 1.200 euro Extension a keratina 5 euro a ciocca Rimontaggio extension fila intera 50 euro Rimontaggio extension fila singola 25 euro

Per lui Taglio uomo con Federico 48 euro Shampoo + taglio 28 euro Shampoo + taglio bimbo 22 euro Trattamento alla keratina da 100 euro a 140 euro Schiarente 90 euro Barba 12 euro Colore barba 25 euro



Questi, quindi, sono i prezzi applicati nel salone di Federico Fashion Style a Milano. Come già detto, comunque, i prezzi possono risultare differenti a seconda del punto vendita. Proprio per questo motivo, per avere informazioni più dettagliate, si invita a consultare il sito di Federico Fashion Style e visionare i prezzi applicati in ogni salone.