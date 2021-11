CreditRas è una compagnia assicurativa nata sul finire degli anni Ottantadel secolo scorso. Nel suo catalogo non mancano le assicurazioni sanitarie CreditRas. I vantaggi sono degni di nota. Ecco quali sono i dettagli.

Come abbiamo già avuto modo di notare in diversi altri articoli, il mondo delle assicurazioni sanitarie è quanto mai variegato e ricco di alternative. Qui di seguito intendiamo vedere da vicino l’offerta rappresentata dalle assicurazioni sanitarie CreditRas, ossia una società assicurativa, nata nel 1987 dalla joint venture tra Allianz e UniCredit.

Parlare di assicurazioni sanitarie ha la sua rilevanza. Pur non essendo in Italia polizze da sottoscrivere obbligatoriamente (a differenza della RC auto), sono comunque prodotti che non poche persone hanno scelto di attivare negli ultimi anni. Ciò in combinazione con la crescita del ricorso alle prestazioni della sanità privata.

Vediamo allora che cosa in concreto ono le assicurazioni sanitarie CreditRas. Come funzionano? Quali sono i vantaggi che presentanoP Ciò ovviamente nell’intenzione di contribuire ad orientare il cliente verso la miglior scelta per le proprie esigenze.

Il contesto di riferimento delle polizze salute

Come appena accennato, negli ultimi anni i cittadini italiani si sono rivolti sempre più frequentemente alla sanità privata. Ospedali, cliniche o singoli professionisti che offrono prestazioni mediche il cui prezzo ricade interamente sui pazienti.

Evidentemente non soddisfatti dei tempi della sanità pubblica. Talvolta, si lamentano della qualità delle prestazioni. Non pochi hanno scelto le prestazioni offerte da strutture che vanno pagate di tasca propria. Anzi, in base ai dati raccolti in un rapporto della Commissione Europea, negli ultimi anni l’Italia è divenuta uno dei paesi in cui i cittadini spendono più soldi per i servizi sanitari.

In questo contesto, ecco che sempre più aziende e sempre più persone hanno iniziato a rivolgersi a società di assicurazioni, per venire a conoscenza di quanto potrebbero risparmiare con una polizza sanitaria, sia in termini di soldi che di tempo. Rivolgendosi alle compagnie che offrono polizze di questo tipo, e tra esse vedremo tra poco le assicurazioni sanitarie CreditRas, possono comprendere come non farsi trovare impreparati in circostanze di incidenti, che potrebbero comportare spese straordinarie e non esigue.

Nel nostro Paese, le prestazioni sanitarie pagate dai pazienti con i loro soldi – e dunque non fornite dalle strutture pubbliche – sono in particolare quelle che attengono a malattie oncologiche, cardiache e ortopediche. Come è ben noto, si tratta di problemi per cui è decisivo intervenire subito. Perciò ben si comprende il ricorso immediato alla sanità privata.

Vero è che oltre ai tempi lenti della sanità pubblica, un’altra valida ragione per cui non di rado le persone si rivolgono alle strutture private è che preferiscono scegliere lo specialista da cui farsi curare. Ad esempio perché vogliono avere un secondo parere. Operché semplicemente vogliono rivolgersi ad una persona che ritengono più competente.

Da notare inoltre che negli ultimi anni in Italia i prezzi del ticket sono cresciuti. Al contempo si sono diffuse diverse strutture private che praticano prezzi molto concorrenziali. In termini pratici, oggi la differenza economica per il paziente è molto meno marcata. Talvolta è minima. Ecco perché i vantaggi e le comodità della sanità privata hanno la meglio, molto più che in passato.

Ricordiamo che le assicurazioni sanitarie funzionano in modo molto simile a tutte le altre assicurazioni. L’assicurato sottoscrive una polizza ad hoc che, in cambio di un pagamento annuo prefissato, lo tutela nella copertura di spese private impreviste fino a una cifra massima concordata.

CreditRas: la natura ibrida della compagnia

All’inizio abbiamo accennato al fatto che le assicurazioni sanitarie CreditRas rientrano in un catalogo di offerte, presentato da una società assicurativa nata nel 1987 dalla joint venture tra Allianz e UniCredit. Tecnicamente parlando, una joint venture consiste iin un contratto con cui due o più imprese si accordano per collaborare al fine del raggiungimento di un certo scopo. O allo svolgimento di un determinato progetto o attività.

In virtù della capillare presenza territoriale delle filiali UniCredit, oggi CreditRas è in grado di offrire alla potenziale clientela, una vasta gamma di prodotti e servizi. Venendo incontro a ogni esigenza assicurativa e di protezione.

Ecco cosa riporta una pagina web del sito ufficiale della compagnia. “Abbiamo radici profonde, basate sulla solidità e l’esperienza di due grandi Gruppi: UniCredit e Allianz, leader di primo piano nel mercato bancario e assicurativo sia in Italia sia all’Estero”. Ecco perché le assicurazioni sanitarie CreditRas sono certamente da prendere in considerazione.

Nel sito web è opportunamente indicato altresì che si tratta di una società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018. E dunque è soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A, come anche al controllo IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

La mission della compagnia è indicata chiaramente. Consiste nell’aiutare i propri clienti a vivere con serenità ogni fase della vita. Accompagnarli con soluzioni e servizi adattabili alle varie esigenze, per un rapporto di fiducia compagnia-cliente che sia duraturo nel corso del tempo.

I valori di CreditRas

4 i punti di riferimento nel modus operandi della società. Offre – come ora vedremo da vicino – anche le assicurazioni sanitarie CreditRas. Ecco di seguito quali sono questi quattro punti:

Spirito imprenditoriale : l’offerta della compagnia è incentrata sulle opportunità, sull’innovazione e sull’anticipo dei futuri trend;

: l’offerta della compagnia è incentrata sulle opportunità, sull’innovazione e sull’anticipo dei futuri trend; Fiducia : l’azienda si muove con integrità e in maniera trasparente, favorendo la diversity e l’inclusività;

: l’azienda si muove con integrità e in maniera trasparente, favorendo la diversity e l’inclusività; Eccellenza dei servizi verso il cliente e ampia conoscenza del mercato, al fine di rendere soddisfatto colui che sceglie le assicurazioni (sanitarie) CreditRas;

verso il cliente e ampia conoscenza del mercato, al fine di rendere soddisfatto colui che sceglie le assicurazioni (sanitarie) CreditRas; Leadership collaborativa: la compagnia opera come una squadra coesa, mettendo al centro le persone e avendo come obiettivo la soddisfazione del cliente.

Inoltre come indicato nel sito web ufficiale della compagnia CreditRas, la compagnia sostiene realtà del terzo settore, con valori condivisi. Per enti del terzo settore intendiamo ad es. le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli enti filantropici. Basti pensare all’impegno della compagnia, negli ultimi anni, nel finanziare i progetti dello sport paralimpico.

Assicurazioni sanitarie CreditRas UniCredit My Care Famiglia

Dopo queste doverose premesse sulla compagnia CreditRas e sul suo identikit, possiamo occuparci da vicino delle polizze salute. Parlare delle polizze sanitarie offerte da CreditRas significa occuparci delle assicurazioni denominate ‘My Care Famiglia’. Esse si distinguono per una serie di caratteristiche di riferimento, che di seguito indicheremo.

Le caratteristiche di UniCredit My Care Famiglia

Modularità : nell’ambito di queste polizze salute, abbiamo ben 8 moduli da scegliere in libertà senza vincoli di combinazioni. Protezione di casa, famiglia, persona, amici a 4 zampe, rischi del web e molto altro. Insomma, la protezione offerta, potenzialmente, va al di là della mera sfera della salute della persona;

: nell’ambito di queste polizze salute, abbiamo ben 8 moduli da scegliere in libertà senza vincoli di combinazioni. Protezione di casa, famiglia, persona, amici a 4 zampe, rischi del web e molto altro. Insomma, la protezione offerta, potenzialmente, va al di là della mera sfera della salute della persona; Personalizzazione : come già visto per la pluralità delle polizze salute oggi offerte al pubblico, la flessibilità della polizza, da personalizzare in base alle mutevoli esigenze di protezione del cliente, è sempre garantita;

: come già visto per la pluralità delle polizze salute oggi offerte al pubblico, la flessibilità della polizza, da personalizzare in base alle mutevoli esigenze di protezione del cliente, è sempre garantita; Innovazione: a disposizione del cliente, vi è un’app mobile, semplice e intuitiva, per avere sempre a portata di mano le proprie informazioni sulla polizza sottoscritta e sui dispositivi telematici associati.

Attenzione però a quanto segue: UniCredit My Care Famiglia rappresenta la soluzione assicurativa modulare di CreditRas Assicurazioni, mirata ai soli Clienti UniCredit titolari di conto corrente o di carta prepagata della gamma Genius Card. In particolare, il premio è addebitato su conto corrente UniCredit o su carta prepagata della gamma Genius Card.

Il fattore personalizzazione

Vero è che l’argomento principale della nostra trattazione è la tutela della salute con le assicurazioni sanitarie, ma non possiamo non rimarcare che Unicredit My Care Famiglia spicca per personalizzazione dei moduli, come detto ben 8, che possono essere variati in base ai bisogni di protezione nel corso della propria esistenza. Per chiarezza, intendiamo riportare sinteticamente questi moduli:

Famiglia : si tratta di un modulo specificamente pensato per proteggere il cliente, i familiari o un collaboratore domestico dai danni che involontariamente potrebbero essere procurati a terzi nella vita quotidiana e gestire altresì gli inconvenienti quando si è in viaggio su un mezzo pubblico o privato o a casa di amici;

: si tratta di un modulo specificamente pensato per proteggere il cliente, i familiari o un collaboratore domestico dai danni che involontariamente potrebbero essere procurati a terzi nella vita quotidiana e gestire altresì gli inconvenienti quando si è in viaggio su un mezzo pubblico o privato o a casa di amici; Casa : per proteggere la propria abitazione principale da imprevisti e furti o per danni provocati da incendio. Consente inoltre di monitorare in tempo reale la propria casa, in virtù della tecnologia del cd. HomeBox;

: per proteggere la propria abitazione principale da imprevisti e furti o per danni provocati da incendio. Consente inoltre di monitorare in tempo reale la propria casa, in virtù della tecnologia del cd. HomeBox; Persona : si tratta del modulo ideato per tutelare la vita del cliente e dei propri cari, in ipotesi di infortuni che possono aversi nell’ambito della vita privata o professionale grazie ad importanti garanzie e a servizi di assistenza;

: si tratta del modulo ideato per tutelare la vita del cliente e dei propri cari, in ipotesi di infortuni che possono aversi nell’ambito della vita privata o professionale grazie ad importanti garanzie e a servizi di assistenza; Tutela seconda casa : un modulo che serve a proteggere dai rischi anche l’abitazione per le vacanze (tecnologia HomeBox);

: un modulo che serve a proteggere dai rischi anche l’abitazione per le vacanze (tecnologia HomeBox); Sport : si tratta del modulo pensato per chi vuole praticare attività fisica in sicurezza, essendo protetto dagli infortuni che potrebbero scaturire da attività sportive non professionali;

: si tratta del modulo pensato per chi vuole praticare attività fisica in sicurezza, essendo protetto dagli infortuni che potrebbero scaturire da attività sportive non professionali; Qua la zampa : come dice il nome, si tratta di una tutela che scatta per tutelare i terzi dai danni alla salute prodotti dal proprio animale domestico;

: come dice il nome, si tratta di una tutela che scatta per tutelare i terzi dai danni alla salute prodotti dal proprio animale domestico; Catastrofi naturali : indirettamente collegato alla tutela della propria salute, questo modulo serve a proteggere la propria abitazione. Copre eventi come terremoti, alluvioni o inondazioni. Sfrutta il pronto intervento di tecnici altamente specializzati per risolvere il danno;

: indirettamente collegato alla tutela della propria salute, questo modulo serve a proteggere la propria abitazione. Copre eventi come terremoti, alluvioni o inondazioni. Sfrutta il pronto intervento di tecnici altamente specializzati per risolvere il danno; Cyber risk: implicitamente collegato alla tutela della propria salute è anche il modulo in oggetto. Serve a proteggere tutta la famiglia dai rischi del web, in virtù di servizi di assistenza per shopping online, perdita dati, e-reputation, cyber bullismo e consulenza legale.

Come indicato in modo opportuno nelle pagine web della compagnia, per ciascuno di questi moduli, è presente un Set Informativo. Può essere scaricato senza costi. Detto Set va letto con estrema attenzione prima dell’eventuale sottoscrizione del prodotto.

Non dimentichiamo poi che è disponibile la App My Care. La semplice e sicura applicazione di CreditRas, scaricabile sui dispositivi iOs e Android. Consente di:

avere sempre a portata di mano la propria polizza. Si possono vedere in ogni momento i moduli sottoscritti e il dettaglio delle singole garanzie;

tenere sotto controllo la propria abitazione, grazie ai dispositivi tecnologici previsti in polizza;

ottenere assistenza con chatbot. Oltre che avviare in ipotesi di necessità la pre-denuncia del sinistro.

Come funziona il Modulo Persona?

Veniamo adesso ai moduli che più ci interessano, in rapporto al settore delle polizze salute. UniCredit My Care Famiglia rappresenta la soluzione di protezione modulare, offerta da CreditRas Assicurazioni e distribuita da UniCredit la quale, con il modulo Persona, supporta nel far fronte alle spese e ai disagi prodotti dagli infortuni professionali o riguardanti altri ambiti della vita privata. “Tutelare se stessi permette di proteggere le persone amate, affrontando con serenità le nuove sfide della vita”, si trova indicato nel sito web ufficiale.

Da ribadire che il prodotto è rivolto ai soli clienti UniCredit titolari di conto corrente o di carta prepagata della gamma Genius Card oppure di una carta di credito della gamma UniCredit Card Flexia. Inoltre, è sempre opportuno, prima della eventuale sottoscrizione del citato modulo, leggere attentamente il “Set Informativo”, disponibile presso le filiali della banca e sul sito web della compagnia.

Come funziona il Modulo Persona di UniCredit My Care Famiglia

Soggetti protetti: tutti coloro che sono assicurabili con un’età al di sotto dei 75 anni, che svolgono un’attività professionale assicurabile, in ipotesi di infortuni;

tutti coloro che sono assicurabili con un’età al di sotto dei 75 anni, che svolgono un’attività professionale assicurabile, in ipotesi di infortuni; Durata : la polizza ha durata annuale, con il meccanismo del tacito rinnovo. Le garanzie operano dalle ore 24 del giorno di pagamento;

: la polizza ha durata annuale, con il meccanismo del tacito rinnovo. Le garanzie operano dalle ore 24 del giorno di pagamento; Premio: è determinato sulla scorta delle garanzie, servizi e massimali scelti a composizione della polizza. Ogni addebito è su base mensile.

In particolare, l’addebito del premio si compie:

su conto corrente UniCredit;

su carta prepagata della gamma Genius Card;

o su carta di credito della gamma UniCreditCard Flexia, intestati o cointestati al contraente.

Garanzie, coperture e servizi del Modulo Persona

Sul piano delle garanzie, delle coperture e dei servizi del Modulo Persona, si specifica quanto segue:

Invalidità permanente da infortunio : la garanzia copre la persona assicurata in ipotesi di invalidità permanente da infortunio al di sopra del 7% (con applicazione di sottolimiti per infortuni legati ad attività sportiva non professionale);

: la garanzia copre la persona assicurata in ipotesi di invalidità permanente da infortunio al di sopra del 7% (con applicazione di sottolimiti per infortuni legati ad attività sportiva non professionale); Morte da infortunio : si tratta di garanzia che copre l’evento del decesso della persona assicurata che deriva da infortunio (con applicazione di sottolimiti per infortuni derivanti da attività sportiva non professionale);

: si tratta di garanzia che copre l’evento del decesso della persona assicurata che deriva da infortunio (con applicazione di sottolimiti per infortuni derivanti da attività sportiva non professionale); Assistenza infortuni : comporta un ampio ventaglio di servizi di assistenza, operanti in circostanze di infortunio. Pensiamo ad esempio alla second opinion sulla documentazione clinica e consulenza sanitaria, all’invio di un medico o di medicinali all’estero, al servizio di assistenza medica in collegamento telefonico in qualsiasi momento, all’organizzazione di visite specialistiche e accertamenti diagnostici a tariffe agevolate ecc.;

: comporta un ampio ventaglio di servizi di assistenza, operanti in circostanze di infortunio. Pensiamo ad esempio alla second opinion sulla documentazione clinica e consulenza sanitaria, all’invio di un medico o di medicinali all’estero, al servizio di assistenza medica in collegamento telefonico in qualsiasi momento, all’organizzazione di visite specialistiche e accertamenti diagnostici a tariffe agevolate ecc.; Rimborso delle spese mediche da infortunio: a differenza di quelle appena elencate, questa è una copertura opzionale. Vale il rimborso di una vasta casistica di spese mediche, che scattano a seguito di infortunio alla persona assicurata (ad es. accertamenti diagnostici, prestazioni mediche specialistiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi);

E come accennato in precedenza, in virtù dell’App My Care è possibile, ovunque e in ogni momento, controllare la polizza e i moduli sottoscritti, comunicare con la Centrale Operativa in ipotesi di bisogno e attivare i relativi servizi. Mentre per maggiori informazioni su questa tipologia di assicurazioni sanitarie CreditRas, nel sito web gli interessati sono invitati a contattare UniCredit per un appuntamento in filiale e per richiedere il prodotto.

Come funziona il Modulo Sport?

UniCredit My Care Famiglia rappresenta la soluzione di protezione modulare da parte delle assicurazioni sanitarie CreditRas, distribuita da UniCredit la quale, con il modulo Sport, tutela dagli infortuni che potrebbero esservi nella pratica dello sport a livello amatoriale. Prevista inoltre ad una protezione ad hoc per i danni che si possono provocare a terzi nell’ambito della pratica sportiva.

Ecco in sintesi come funziona il Modulo Sport di UniCredit My Care Famiglia:

Soggetti protetti: coloro che sono assicurabili con età al di sotto dei 75 anni, per infortuni patiti o per danni arrecato a terzi durante la pratica di uno sport;

coloro che sono assicurabili con età al di sotto dei 75 anni, per infortuni patiti o per danni arrecato a terzi durante la pratica di uno sport; Durata : la polizza salute in questione ha durata annuale, con il meccanismo del tacito rinnovo. In particolare, le garanzie operano dalle ore 24 del giorno di pagamento;

: la polizza salute in questione ha durata annuale, con il meccanismo del tacito rinnovo. In particolare, le garanzie operano dalle ore 24 del giorno di pagamento; Premio: è determinato in rapporto a garanzie, servizi e massimali scelti a composizione della polizza. L’addebito è di tipo mensile.

In particolare, l’addebito del premio si compie:

su conto corrente UniCredit;

su carta prepagata della gamma Genius Card;

o su carta di credito della gamma UniCreditCard Flexia, intestati o cointestati al contraente.

Sul piano delle garanzie, delle coperture e dei servizi del Modulo Sport delle assicurazioni sanitarie CreditRas, si specifica che sono assicurabili i soggetti che compiono “attività sportiva a livello ludico/ricreativo e dilettantistico (non a livello professionistico) e che non comporta remunerazione diretta o indiretta”.

Le coperture in sintesi

RC Sport : garanzia che copre i danni prodotti a terzi o a beni di terzi da parte della persona assicurata nell’ambito della pratica di attività sportiva, anche agonistica, se in assenza di remunerazione;

: garanzia che copre i danni prodotti a terzi o a beni di terzi da parte della persona assicurata nell’ambito della pratica di attività sportiva, anche agonistica, se in assenza di remunerazione; Invalidità permanente da infortunio da sport : si tratta di copertura che copre la persona assicurata in ipotesi di invalidità permanente da infortunio, legata a pratica di attività sportiva non professionistica (con l’esclusione di alcuni sport ad alto rischio);

: si tratta di copertura che copre la persona assicurata in ipotesi di invalidità permanente da infortunio, legata a pratica di attività sportiva non professionistica (con l’esclusione di alcuni sport ad alto rischio); Assistenza Sport : comporta un vasto ventaglio di servizi di assistenza attivi in ipotesi di infortunio legato a pratica di attività sportiva non professionistica. Ad es. second opinion sulla documentazione clinica e consulenza sanitaria, attrezzature medico-chirurgiche, servizio di assistenza medica in collegamento telefonico in ogni momento ecc.);

: comporta un vasto ventaglio di servizi di assistenza attivi in ipotesi di infortunio legato a pratica di attività sportiva non professionistica. Ad es. second opinion sulla documentazione clinica e consulenza sanitaria, attrezzature medico-chirurgiche, servizio di assistenza medica in collegamento telefonico in ogni momento ecc.); Morte da infortunio da sport (copertura opzionale): la garanzia copre l’evento del decesso della persona assicurata, causato da infortunio nell’ambito dell’attività sportiva non professionistica (con l’esclusione di alcuni sport ad alto rischio);

(copertura opzionale): la garanzia copre l’evento del decesso della persona assicurata, causato da infortunio nell’ambito dell’attività sportiva non professionistica (con l’esclusione di alcuni sport ad alto rischio); Rimborso spese mediche da infortunio nell’ambito dello sport (copertura opzionale). Il rimborso vale per una vasta casistica di spese mediche sostenute dopo un infortunio legato a pratica di attività sportiva non professionistica (ad es. accertamenti diagnostici, prestazioni mediche specialistiche ecc.) con un massimale di 2.000 euro e con l’esclusione di alcuni sport ad alto rischio;

(copertura opzionale). Il rimborso vale per una vasta casistica di spese mediche sostenute dopo un infortunio legato a pratica di attività sportiva non professionistica (ad es. accertamenti diagnostici, prestazioni mediche specialistiche ecc.) con un massimale di 2.000 euro e con l’esclusione di alcuni sport ad alto rischio; Tutela legale sport (copertura opzionale): si tratta di una garanzia per la copertura delle spese legali derivanti da controversie dovute alla pratica di attività sportiva non professionistica. Ha un massimale di 10.000 euro annui.

E come accennato in precedenza, in virtù dell’App My Care è possibile, ovunque e in ogni momento, controllare la polizza e i moduli sottoscritti. Oppure comunicare con la Centrale Operativa in ipotesi di bisogno e attivare i relativi servizi.

Mentre per maggiori informazioni su questa tipologia di assicurazioni sanitarie CreditRas, nel sito web gli interessati sono invitati a contattare UniCredit per un appuntamento in filiale e per richiedere il prodotto.

Le assicurazioni sanitarie CreditRas davvero convengono?

In questo articolo abbiamo visto da vicino le assicurazioni sanitarie CreditRas. Nello specifico abbiamo analizzato la struttura della polizza denominata CreditRas Unicredit My Care Famiglia.

Si tratta di un prodotto che copre contro gli infortuni, patiti anche a seguito della pratica di uno sport. Elementi che giocano assai a favore di una eventuale sottoscrizione sono rappresentati dalla personalizzazione del contratto e dalla presenza di vari moduli, tra cui scegliere in base alle proprie esigenze e a quelle del proprio nucleo familiare. Previsti rimborsi spese, forme di assistenza di vario tipo. Ma anche RC Sport, second opinion medica e la tutela contro l’invalidità permanente da infortunio.

I servizi accessori e la sicurezza del gruppo

Il cliente può altresì contare su un’app pratica e funzionale, denominata My Care, con la quale può comodamente, in ogni luogo e momento, gestire il rapporto con la compagnia e i moduli sottoscritti.

Da notare poi che le assicurazioni sanitarie CreditRas sono offerte da un soggetto che è nato dalla collaborazione di due importanti realtà come Allianz e Unicredit. Questo è certamente un altro elemento che gioca a favore della credibilità e della solidità dell’intera offerta.

Il sito web, inoltre, presenta le polizze in modo chiaro. Tutti i Set informativi sono scaricabili rapidamente e senza costi. Ecco insomma vari motivi per cui considerare le assicurazioni sanitarie CreditRas, in un contesto certamente popolato da tanti concorrenti.