Uno dei personaggi più amati dal pubblico del salotto pomeridiano di Maria De Filippi. Gemma ha conquistato tutti.

Uno dei personaggi più acclamati del fortunato programma televisivo condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Entrato forse in sordina ma, con il tempo ha conquistato sempre più consensi, rispetto alle varie dinamiche di trasmissione e ai consensi del pubblico che trovano in lei un personaggio in ogni caso congeniale al format televisivo.

Gemma Galgani: chi è, altezza, carriera

Nome : Gemma Galgani

: Gemma Galgani Altezza :168 cm

:168 cm Peso : 55 kg

: 55 kg Data di nascita : 19 gennaio 1950

: 19 gennaio 1950 Luogo di nascita: Torino

Gemma Galgani è nata a Torino il 19 gennaio del 1950, segno zodiacale Capricorno. Il suo sogno è quello di diventare ballerina di danza classica. Non riuscirà mai a coronare il suo sogno, ma riuscirà in ogni caso ad entrare nel mondo dorato dello spettacolo dirigendo alcuni importanti teatri del torinese. In cerca costante del grande amore vive sola, dopo essere cresciuta con sua sorella Silvana. Sempre alla perenne ricerca del grande amore.

Si è spesso passato di una sua relazione con l’attore Walter Chiari, dinamica mai del tutto confermata dalla stessa Gemma Galgani che ha invece confermato di averlo conosciuto bene per dinamiche riguardanti esclusivamente il suo lavoro nei teatri. Del passato della donna si conosce davvero poco, si è detto di un matrimonio da giovanissima naufragato dopo non molto. Di lei, oggi è ricca la cronaca legata alle dinamiche della trasmissione tv Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE >>> Lorella Cuccarini quanto guadagna la più amata dagli italiani?

Gemma Galgani: vita privata, figli, marito

Non si conosce molto, come detto della vita privata di Gemma Galgani prima della sua apparizione presso la trasmissione tv Uomini e Donne. Un matrimonio naufragato in giovane età, la vita trascorsa insieme a sua sorella, il suo cane, morto da poco tempo che è stato suo federe compagno di vita. Nient’altro, se non quello che le cronache televisive, oggi, raccontano di lei.

Gemma Galgani: quanto guadagna e patrimonio

Secondo alcune indiscrezioni pare che Gemma Galgani percepisca un compenso fisso di circa 2000 euro a puntata per la partecipazione a Uomini e Donne. Questo fa chiaramente di lei uno dei personaggi principali dell’intera produzione, molto amata dal pubblico e seguita con curiosità estrema dagli appassionati del genere.