Tata Rosalba, che si è presa cura dei piccoli Leone e Vittoria, pare abbia detto addio ai Ferragnez. Ma quanto guadagna una puericultrice? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

Chiara Ferragni e Fedez sono indubbiamente una delle coppie più conosciute e spiate d’Italia. Protagonisti di molti progetti e collaborazioni di successo, sono riusciti nel giro di pochi anni a creare un vero e proprio impero. Entrambi, inoltre, vantano un grande seguito sui social, dove condividono spesso foto e video della loro vita sia privata che professionale. Spesso al centro dell’attenzione per via delle loro prese di posizione su argomenti importanti dal punto di vista sociale, i Ferragnez sono una vera e propria coppia d’oro.

Molto seguiti sui social, dove vantano tantissimi follower, proprio su Instagram hanno di recente condiviso uno scatto in compagnia di Tata Rosalba, che si è presa cura dei piccoli Leone e Vittoria. Un post che ha destato inevitabilmente interesse, con molti che hanno iniziato a chiedersi quanto guadagni una puericultrice. Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

Tatat Rosalba lascia la Ferragni: quanto guadagna una puericultrice. Le cifre che non ti aspetti

Tata Rosalba, a quanto pare, lascia i Ferragni. La donna, ricordiamo, si è presa cura dei piccoli Leone e Vittoria, aiutando la nota influencer ad affrontare le prime fasi della maternità. Di professione puericultrice specializzata nella cura dei neonati, è stata assunta poco dopo la nascita di Leone.

Figura professionale riconosciuta dalla legge, la puericultrice non si prende solo cura dei bambini, ma aiuta anche i genitori a crescerli al meglio e nella gestione di momenti di passaggio importanti per i piccoli, come lo svezzamento. Ma quanto guadagna una puericultrice? Ebbene, in base a quanto riportato in alcuni siti, sembra che potrebbe aver percepito oltre 4 mila euro al mese negli ultimi 3 anni a casa di Chiara Ferragni e Fedez.

Stando a quanto si evince dal sito Nanny&Butler, a settimana le puericultrici guadagnano mille euro al mese, più vitto e alloggio. In alcuni casi, invece, si possono raggiungere circa 1.600 euro. Come già detto, comunque, si tratta di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito agli effettivi compensi di tata Rosalba.