Il grande successo riscosso a L’Eredità, d’altronde, gli ha permesso di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico a casa. A tal proposito ricordiamo che Cannoletta è riuscito a vincere ben 280 mila euro in gettoni d’oro. Ma che fine hanno fatto i soldi vinti grazie alla sua partecipazione al noto game show? Ebbene, stando a quanto rivelato dallo stesso Cannoletta, non ha ancora ricevuto nemmeno un euro.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage, infatti, ha dichiarato: “In realtà non ho ancora ricevuto la somma, la procedura per la consegna del montepremi è iniziata, ma non è ancora ultimata. Non ho comprato nulla e non ho cambiato le mie abitudini, quando il premio arriverà quello che adesso ho in mente di fare è, semplicemente, comprare una casa. Il mio stile di vita resterà lo stesso, nessuna vita da re“.