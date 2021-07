Ottime notizie per un fortunato giocatore che è riuscito a portarsi a casa una cifra da capogiro grazie al Superenalotto. Entriamo nei dettagli e vediamo a quanto ammontano le vincite.

A partire dagli impegni famigliari, passando per quelli lavorativi, fino ad arrivare alle varie esigenze giornaliere, sono davvero tante le cose a cui bisogna prestare sempre attenzione. Alle prese con una miriade di vicende da sbrigare, quindi, è facile capire il motivo per cui siano in molti a sognare una vita diversa, magri all’insegna di una maggiore stabilità economica. Da qui la decisione di molti di tentare puntualmente la fortuna, magari giocando al Superenalotto, con la speranza di essere baciati dalla dea bendata.

Tante, in tal senso, le strategie utilizzate. Basti pensare a coloro che puntano sui numeri ritardatari, oppure a chi cerca di interpretare i sogni, con il solo scopo di centrare dei semplici numeri, in grado di cambiare per sempre la propria vita. Lo sa bene un fortunato giocatore che, nel corso dell’ultima estrazione del Superenalotto che si è svolta sabato 3 luglio 2021 è riuscito a portarsi a casa una vincita da record. Entriamo nei dettagli e vediamo a quanto ammontano le vincite in questione.

Superenalotto, colpo da urlo: vincita da record con il 5 Stella

Il jackpot in vista della prossima estrazione ha raggiunto quota 50.400.000 di euro. Durante l’ultimo concorso, infatti, nessuno è riuscito a centrare il tanto ambito 6. Allo stesso tempo c’è chi può sorridere, in quanto è riuscito a portarsi a casa una cifra non indifferente. L’unico 5 Superstar indovinato, infatti, ha fruttato la bellezza di 644.164,50 di euro. A seguire i 4 Stella con 53.449 euro che vede festeggiar tre fortunati giocatori. Ma non solo, a gioire ci sono anche gli 82 giocatori che hanno fatto 3 Stella, portandosi a casa ben 3.498 euro ciascuno.

Se da un lato è stato registrato un 5 Stella da record, dall’altro canto nessuno ha centrato il sei e nemmeno il 5+1. Entrando nei dettagli, per quanto riguarda le altre vincite, sono stati realizzati:

8 giocatori hanno centrato 5 punti , aggiudicandosi 25.766,58 euro;

, aggiudicandosi 25.766,58 euro; 517 con 4 punti , vincendo 534,49 euro ciascuno;

, vincendo 534,49 euro ciascuno; 19.964 con 3 punti, si sono aggiudicati 34,98 euro;

si sono aggiudicati 34,98 euro; 313.518 con 2 punti, vincendo ben 6,26 euro.

Martedì 6 luglio torna la caccia ai milioni del jackpot, con la chiara consapevolezza che anche con altri premi è possibile portare a casa delle cifre da capogiro.