Il Castello delle Cerimonie è una tenuta spettacolare resa famosa grazie ad un noto format di Real Time. Ma quanto costa sposarsi al suo interno?

Sposarsi in una location sfarzosa e ricca di lusso è un po’ il sogno di tutte le coppie. Naturalmente bisogna fare i conti con le proprie disponibilità economiche e con altri fattori pratici.

Per chi naviga nell’oro e ha la possibilità una dei possibili scenari del fatidico sì potrebbe essere il Castello delle Cerimonia, tenuta dei Polese divenuta celebre al grande pubblico perché oggetto di una trasmissione di Real Time (canale 31 del digitale terrestre). Dunque andiamo a vedere quanto costa sposarsi in questo castello da sempre tanto ambito.

LEGGI ANCHE >>> Regina Elisabetta, sapete quanto guadagna? Cifre e patrimonio dei Windsor

Castello delle Cerimonie: i costi del matrimonio nella dimora di Donna Imma

Naturalmente così come per la maggior parte dei luoghi adibiti festeggiamenti altisonanti, non esiste un prezzo standardizzato. Questo viene creato in base alle esigenze della coppia e alla tipologia di menù prescelto.

Si parte da un minimo di 80 euro a persona fino ad un massimo di 120 euro a persona. Dunque, cifre “abbordabili” ed in linea con gli standard di mercato. Poi se c’è qualche richiesta particolare (prodotti fuori stagione ad esempio) il costo lievita come è lecito che sia. A rivelarlo pubblicamente è stato Matteo marito della figlia del proprietario dello storico castello situato a Sant’Antonio Abate in provincia di Napoli. Ormai si occupa a tempo pieno del patrimonio di famiglia.

LEGGI ANCHE >>> Comuni in deficit: l’infausta top 10 di chi rischia il default

Insomma sposarsi a casa di Donna Imma non è una chimera. Il sogno è realizzabile da qualsiasi coppia che sappia tenere da parte i propri risparmi per godersi al massimo il giorno più bello della loro vita e naturalmente da quelle già facoltose di loro.