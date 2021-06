Un’intervista di sua figlia Yasmine solleva una polemica sterile ma che costringe Al Bano a chiarire. Il tema è l’azienda di famiglia.

Meglio smentire una voce o lasciarla correre? Al Bano Carrisi ha optato decisamente per la prima possibilità, rispondendo per le rie a quanti, nei giorni scorsi, avevano ipotizzato una cessione della sua azienda di Cellino San Marco al figlio Bido. Un’indiscrezione sorta a seguito di un’intervista rilasciata dalla figlia Yasmine al settimanale Diva e Donna. In realtà nulla di che: la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso aveva fatto sapere che il fratello, in procinto di finire il liceo, avrebbe voluto studiare per assumere il controllo dell’azienda di famiglia. Tutto qui. Sufficiente, comunque, a scatenare l’ondata di polemica, soprattutto sui social.

Voci rincorse tanto da spingere lo stesso Al Bano a prendere in mano la situazione, parlando con TgCom24 per chiarire che la sua intenzione non è di cedere tutto a Bido. Anzi, il cantante riferisce non solo di non averlo mai detto ma nemmeno di averlo mai pensato. Tuttavia, Al Bano si è visto costretto a dover intervenire, non solo per non creare dissapori in famiglia, ma anche per zittire delle illazioni alla stregua di una fake news.

Al Bano chiarisce sull’eredità: le sue parole a TgCom24

Niente di cui preoccuparsi. Anzi, invece sì. Perché in tempo di social network e di polemiche gonfiate nell’arco di qualche post, a creare un problema non ci vuole davvero niente. Probabilmente Al Bano se n’è reso conto prima di tutti e ha deciso di mettere un freno alla questione, così da spegnere anche eventuali polemiche fra i propri figli per una frase innocua mal interpretata. In pratica, nessun erede unico per la famiglia Carrisi. L’azienda di famiglia non farà… figli e figliastri. Nel senso che, probabilmente, ognuno sarà parte del futuro.

Il cantante ha chiarito che quella di sua figlia Yasmine “è una frase interpretata male. Ho suddiviso tutto in parti uguali. Sono già partito con un 10 per cento per tutti e col tempo sarà diviso tutto, ma proprio tutto, in parti uguali“. Altro che erede unico. Bido, come gli altri figli, sarà destinatario della fortuna accumulata dal leone di Cellino nei suoi lunghi anni di carriera, così come della famosa azienda pugliese appartenuta ai suoi genitori. Niente di cui preoccuparsi quindi, tant’è che Al Bano la butta sul ridere: “Il mio sonno eterno lo voglio vivere in pace“.