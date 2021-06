La nuova stagione della tanto acclamata serie tv ed il suo esordio come autore con un romanzo tutto da scoprire.

La star della tanto discussa serie tv “Gomorra”, arriva in libreria con un romanzo tutto da scoprire, “Lo sciamano”. Una nuova avventura per Salvatore Esposito che vuole sorprendere tutti i suoi fan con una nuova avventura, stavolta editoriale, in cui racconterà in altro modo quella che la sua evoluzione artistica. Nel frattempo c’è attesa per quella che è stata già annunciata come l’ultima stagione di Gomorra, in cui Esposito è protagonista assoluto.

Salvatore Esposito: chi è, altezza, carriera

Nome: Salvatore Esposito

Altezza: 184 cm

Peso: 80 kg

Data di nascita: 2 febbraio 1986

Luogo di nascita: Mugnano di Napoli (Na)

Salvatore Esposito è nato a Mugnano di Napoli, piccolo centro alle porte della città partenopea il 2 febbraio del 1986. Ha due fratelli e suo padre lavora come barbiere li in zona. Fin da piccolo dimostra una forte propensione per la recitazione, propensione che diventa dubito passione quando dopo le scuole superiori partecipa ad una serie di cortometraggi, tra cui “Il Consenso” e Il principio del terzo escluso”.

Frequenta l’Accademia di Teatro Beatrice Bracco e poi la Scuola di Cinema di Napoli. In parallelo, per pagarsi gli studi trova occupazione verso vari lovali della città. In seguito, il ragazzo, ormai formatosi ed artisticamente maturo, si trasferisce a Roma, per compiere il grande salto, per provare a sfondare in un mondo che ha sempre sognato e che ormai vede a pochi passi da lui, le occasioni arriveranno ed il resto è storia recente con successi, in alcuni casi, assolutamente inaspettati.

Salvatore Esposito: vita privata, fidanzata

Salvatore Esposito è attualmente fidanzato con Paola Rossi, giovane laureata in Giurisprudenza, di professione screenwriter e Directors agents, almeno stando alle sue informazioni social. Conosciutisi nel 2014 in Spagna, Salvatore e Paola non si sono più lasciati. L’attore ha spesso dichiarato di essere molto innamorato della sua attuale ragazza e di non aver mai avuto in passato particolari problemi con le donne.

Salvatore Esposito: quanto guadagna e patrimonio

Non esistono informazioni chiari su quelli che realmente sono i guadagni percepiti da Salvatore Esposito, star di Gomorra. Quello che si sa, riguardo la serie di successo targata Sky è che spesso gli attori protagonisti hanno sottolineato, è che le cifre guadagnate, almeno nelle prime stagioni non sono quelle che il pubblico può immaginare. Marco D’Amore collega ed amico di Salvatore Esposito ha infatti dichiarato che con i soldi guadagnati fino a quel momento non ci avrebbe comprato nemmeno una casa, a differenza di ciò che si sarebbe potuto guadagnare qualche anno fa.

Salvatore Esposito, considerati i ruoli ottenuti nel cinema italiano negli ultimi anni, avrà in ogni caso a disposizione un bel gruzzoletto. E’ inimmaginabile pensare che guadagni meno di un bel pò di decine di migliaia di euro. Di recente poi, l’esordio in una serie tv di grande successo come “Fargo”, ha sicuramente proiettato Esposito nell’olimpo dei grandi attori internazionali.

Salvatore Esposito: Instagram e Twitter

Salvatore Esposito è molto attivo sui social, dove periodicamente posta immagini e post che in qualche modo raccontano quella che è la sua vita, i suoi gusti le sue passioni. E’ possibile seguire Salvatore Esposito presso il suo canale Instagram , YouTube e Twitter