Da idolo delle serie teen, fra cui Skam Italia, a conduttore di X Factor. Un salto di qualità per Ludovico Tersigni, attore di cinema e teatro.

Giovanissimo ma già un grosso nome nell’ambito delle teen series. Formazione teatrale, talento musicale e da showman, tutto utile per confezionare la prima grande opportunità della sua carriera. Ludovico Tersigni raccoglierà il testimone di Alessandro Cattelan come conduttore di X Factor, il talent show di Sky giunto alla quindicesima edizione. Un salto di qualità notevole per il giovane attore, salito alla ribalta con il seguitissimo Skam Italia, fenomeno generazionale che ha attirato (e continua ad attirare) migliaia di adolescenti con le sue quattro stagioni.

Ludovico Tersigni: nome e cognome, data di nascita, altezza

Nome e cognome : Ludovico Tersigni;

: Ludovico Tersigni; Data di nascita : 8 agosto 1995;

: 8 agosto 1995; Luogo di nascita : Roma;

: Roma; Altezza: 178 cm.

Ludovico Tersigni: carriera e Zoro

Diplomato al liceo classico, nonostante sia nato a Roma la sua vita l’ha sempre condotta sul litorale, fra Nettuno e Anzio. Fin da piccolissimo ha manifestato il suo interesse per la musica e il teatro, frequentando numerosi corsi ed esordendo al cinema, solo diciannovenne, nel 2014 con Arance & martello, sotto la direzione del regista (nonché zio) Diego Bianchi, in arte Zoro. Si ripeterà con L’estate addosso, stavolta diretto da Gabriele Muccino, nel 2016. Da un anno, inoltre, rivestiva il ruolo di Stefano Privitera in Tutto può succedere. Vestirà poi i panni di Samuele in Slam – Tutto per una ragazza.

Ludovico Tersigni: serie tv

La fortuna, però, arriverà con la web serie Skam Italia, nel 2018, di cui sarà protagonista. Un ruolo che gli varrà la chiamata della produzione italiana Netfix Summertime, ancora una volta da protagonista. Con Skam Italia il consenso è nazionale, soprattutto per quanto riguarda la cosiddetta Generazione Z e anche Alpha. Le avventure adolescenziali del suo personaggio, Giovanni, si intrecciano con quelle dei coetanei Eva (Ludovica Martino), Martino (Federico Cesari), Eleonora (Benedetta Gargari) e Niccolò (Rocco Fasano). Un gruppo che affronterà tutti i disagi e le insicurezze tipiche dell’età liceale, dalla scuola ai primi amori.

Ludovico Tersigni: Instagram

Strano ma vero, nonostante incarni in qualche modo il modello della generazione dei social, Ludovico Tersigni non ha Instagram. Anzi, non sembra nemmeno avere l’intenzione di adeguarsi alla tendenza principe degli ultimi 5-6 anni. A quanto sembra, il suo desiderio è quello di comunicare ai più giovani in altri modi, ad esempio il cinema o il teatro. E ora anche la musica. Esistono comunque diverse pagine fan, nessuna delle quali da “mila” followers.

Ludovico Tersigni: guadagno

Non ci sono fonti ufficiali sugli introiti fin qui percepiti dalle sue molteplici attività. Certo è che il passaggio a Sky significherà uno scatto importante per la carriera del giovane artista, già protagonista in pellicole cinematografiche e in fortunate serie tv.