Medico chirurgo, accademico, ex viceministro e sottosegretario di Stato al Ministero della salute nel governo Draghi, ecco quanto guadagna Pierpaolo Sileri.

Viceministro della salute nel governo Conte bis e sottosegretario di Stato al Ministero della salute nel governo Draghi, Pierpaolo Sileri vanta senz’ombra di dubbio una carriera ricca di soddisfazioni. Medico chirurgo e accademico italiano, sono in molti ad essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Pierpaolo Sileri: chi è, altezza, carriera

Nome: Pierpaolo Sileri

Altezza: 178 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 25 agosto 1972

Luogo di nascita: Roma

Nato a Roma il 25 agosto 1972, Pierpaolo Sileri è alto 178 cm ed è del segno zodiacale della Vergine. Nel 1998 ha conseguito la laurea con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Consegue, quindi, la specializzazione in Chirurgia dell’apparato digerente nel 2004 e un dottorato di ricerca in Robotica e scienze informatiche applicate alla chirurgia nel 2005.

Si forma tra Usa e Regno Unito, trascorrendo tre anni a Chicago, presso l’Università dell’Illinois dove prima consegue il master in Scienze chirurgiche e poi viene promosso a “Instructor of Surgery”, fino ad ottenere l’incarico di Adjunct Clinical Assistant Professor of Surgery. Tra il 2003 e il 2005 lavora in Gran Bretagna come chirurgo presso il John Radcliffe Hospital, a Oxford e insegna medicina e chirurgia generale all’Università di Oxford. A partire dal 2019, inoltre, è professore associato di Medicina presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Nel 2018 viene eletto al Senato nel collegio uninominale di Roma-Collatino, per poi essere nominato nel settembre del 2019 viceministro della Salute nel governo Conte Bis. Carica che si conclude con il giuramento del Governo Draghi, avvenuto nel febbraio del 2021. Sileri, quindi, viene nominato il 25 febbraio 2021 sottosegretario alla Salute del nuovo esecutivo.

LEGGI ANCHE >>> Beppe Grillo, quanto guadagna il comico politico: le cifre che (forse) non ti aspetti

Pierpaolo Sileri: vita privata, moglie, figli

Particolarmente riservato, della vita privata di Pierpaolo Sileri si sa davvero ben poco. Convolato a nozze con Giada Nurry, dalla loro storia d’amore sono nati due figli. Il secondogenito è nato il 28 aprile 2021 e si chiama Michelangelo.

Ospite di Un giorno da pecora, lo scorso novembre, Sileri ha svelato un retroscena inedito della sua vita privata. Soffermandosi sulla sua presenza sul piccolo schermo, infatti, ha dichiarato: “Anche il piccolino mi guarda in televisione. Ha 16 mesi e mi chiama cacca. Che vi devo dire?“. Secondo l’ex viceministro, il figlio lo vede talmente poco che lo associa al momento del cambio del pannolino.

Pierpaolo Sileri: quanto guadagna e patrimonio

Stando a quanto si evince dall’Osservatorio dell’Associazione Italia Futura, lo stipendio medio di un sottosegretario di Stato è di 10.697 euro lordi al mese, ovvero oltre i 130 mila euro lordo all’anno. Soffermandosi sui guadagni e il patrimonio di Pierpaolo Sileri, inoltre, interesserà sapere che nell’ultima dichiarazione dei redditi del 2020, con riferimento al 2019, l’ex viceministro ha dichiarato, così come si evince dal sito del Senato, un reddito imponibile pari a 208.896 euro.

LEGGI ANCHE >>> Giorgia Meloni, quanto guadagna la leader di Fratelli d’Italia? Patrimonio e stipendio

Pierpaolo Sileri: Instagram e Facebook

Noto personaggio politico italiano, Pierpaolo Sileri è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook, dove vanta tantissimi follower con cui condivide spesso foto e video della propria vita professionale.