Pezzi da collezione che hanno fatto la storia del nostro paese che potrebbero trovarsi in casa vostra. Un vero tesoro.

Avere un tesoro in casa propria e non saperlo. Potrebbe capitare ad ognuno di noi, considerate le valutazioni di alcune monete, che di sicuro abbiamo visto circolare una volta nella vita. Parliamo delle vecchie 10 lire. Alcune secondo le valutazioni odierne, potrebbero dimostrarsi un vero e proprio tesoro, magari nascosto in casa nostra, in qualche borsellino dimenticato da qualche parte.

E’ normale non esserne consapevoli, è immaginabile che ognuno di noi si curi poco di ciò che magari ha nascosto in casa, in qualche vecchio borsello, o magari dimenticato sempre in casa chissà dove. Spesso, soprattutto le vecchie monete, possono portare a sorprese inimmaginabili. Troppe le versioni coniate negli anni, i possibili errori di conio, le varie ricorrenze. Troppe le monete in circolo, insomma, per non diventare, in alcuni casi, veri e propri pezzi rari.

LEGGI ANCHE >>> Guadagnare vendendo le monete che avete in casa: le 10 Lire valgono un tesoro

LEGGI ANCHE >>> Se hai queste 10 lire le trasformi magicamente in 6mila euro

10 lire: ecco quanto possono valere le monete ancora reperibili

Le 10 lire del 1946

Le 5 lire del 1946

1 lira del 1947

Le 10 lire del 1947

Le 2 lire del 1949

Le 100 lire del 1955

Le 5 lire del 1956

Le 20 lire del 1956

Le 2 lire del 1958

Le 50 lire del 1958

Tra le monete citate, qualcuna potrebbe rappresentare un vero e proprio tesoro. Magari nascosto in casa vostra. Prendiamo ad esempio la 10 lire coniata nel 1946, ramoscello d’ulivo da un lato, cavallo alato dall’altro. In essa, i primi accenni di ritorno alla vita dopo la guerra, l’Italia sta ripartendo, e le testimonianze dell’epoca, anche in moneta, possono avere un immenso valore. Valore stimato fino a circa 6mila euro.

Altro pezzo pregiato, la prima moneta da 5 lire della storia italiana. Grappolo d’uva e volto di donna a rappresentare il nostro paese. Alluminio, manganese e magnesio per una moneta che può arrivare a valere, se in ottime condizioni, anche 1200 al pezzo. Non male anche la 10 lire coniata nel 1947 con una valutazione di ben 4000 euro per una moneta. L’ambito tesoro, potrebbe essere ovunque, anche in casa nostra insomma, meglio cercare.