Nota per la sua importante carriera politica, Giorgia Meloni ha ricoperto il ruolo di ministro della gioventù nel quarto governo Berlusconi. Dall’8 marzo 2014 è presidente del partito Fratelli d’Italia, mentre da settembre 2020 è anche presidente del Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Giorgia Meloni: chi è, altezza, carriera

Nome: Giorgia Meloni

Altezza: 163 cm

Peso: 54 kg

Data di nascita: 15 gennaio 1977

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 15 gennaio 1977, Giorgia Meloni è alta 163 cm, pesa 54 kg ed è del segno zodiacale del capricorno. Noto volto del mondo della politica, Giorgia Meloni ha iniziato a muovere i primi passi fin dall’età di 15 anni, aderendo al Fronte della Gioventù. Nel 1996 diventa responsabile di Azione studentesca, all’interno di Alleanza Nazionale, per poi essere eletta due anni dopo nel consiglio provinciale di Roma, dove rimarrà fino al 2002. Nel 2004 viene eletta presidente di Azione Giovane, mentre dal 2004 al 2006 ha lavorato per il quotidiano Secolo d’Italia, per poi iscriversi all’albo dei giornalisti professionisti.

Nel 2008, inoltre, viene nominata ministro per la gioventù del Governo Berlusconi IV, mentre nel 2009 diventa presidente del movimento politico giovanile del Popolo della Libertà, ribattezzato Giovane Italia. Incarico, quest’ultimo, che manterrà fino al 2012. In seguito, infatti, fonda assieme a Ignazio La Russa il partito Fratelli d’Italia, di cui è, tutt’oggi, il presidente. Ma non solo, dal 29 settembre 2020 è presidente anche del Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei.

Giorgia Meloni: vita privata, figlia, compagno

Nata a Roma, prima di intraprendere la carriera politica, Giorgia Meloni ha svolto vari lavori, quali ad esempio la cameriera, la barista e anche la baby sitter della figlia di Fiorello. Particolarmente riservata, è sempre stata brava a tenere la sua vita privata lontano dai riflettori.

Ben poche, infatti, le informazioni in merito, con la leader di Fratelli d’Italia che è legata sentimentalmente dal 2013 a Andrea Giambruno. I due, a quanto pare, si sarebbero conosciuti a Milano, nel programma televisivo Quinto Colonna, di cui l’uomo è autore. La coppia, almeno per il momento, non è convolata a nozze e dalla loro storia d’amore è nata nel 2016 la figlia Ginevra.

Giorgia Meloni: quanto guadagna e patrimonio

Per sapere quanto guadagna Giorgia Meloni, bisogna ricordare che un deputato percepisce come stipendio un’indennità netta pari a 5.346,54 euro al mese. A questi vanno ad aggiungersi una diaria di 3.503,11 euro e un rimborso per spese di mandato pari a 3.690 euro. Entrando nei dettagli, nell’ultima dichiarazione dei redditi del 2020, con riferimento al 2019, la leader di Fratelli d’Italia ha dichiarato un reddito complessivo pari a 100.456 euro.

Con la dichiarazione dei redditi del 2019, in riferimento al 2018, invece, ha dichiarato un reddito complessivo di 98.471 euro. Andando a ritroso, inoltre, ha dichiarato la stessa cifra anche nel 2018. Oltre ad un appartamento di proprietà a Roma, inoltre, lo stesso anno ha dichiarato di possedere una Mini Cooper SD del 2015. In totale, stando a quanto riportato da Money, da quando la Meloni è stata eletta deputata per la prima volta nel 2006, avrebbe percepito complessivamente guadagni per oltre 1,5 milioni di euro.

Giorgia Meloni: Instagram e Facebook

Noto personaggio politico italiano, Giorgia Meloni è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook, dove vanta tantissimi follower con cui condivide spesso foto e video della propria attività politica.