Nota attrice, conduttrice televisiva, modella e compagna di Raoul Bova, ecco quanto guadagna Rocio Munoz Morales.

Sentimentalmente legata da anni a Raoul Bova, Rocio Munoz Morales è un’attrice, conduttrice televisiva e modella. Nota per aver preso parte a molti film, fiction e rappresentazioni teatrali di successo, sono in molti ad essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Rocio Munoz Morales: chi è, altezza, carriera, anni

Nome: Rocio Munoz Morales

Altezza: 174 cm

Peso: 57 kg

Data di nascita: 10 giugno 1988

Luogo di nascita: Madrid

Nata a Madrid il 10 giugno 1988, Rocio Munoz Morales è alta 174 cm, pesa 57 kg ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Fin da bambina ha iniziato a studiare danza, riuscendo così a vincere molti premi in varie competizioni, anche a livello internazionale. Ha frequentato l’Accademia di Recitazione, per poi entrare a far parte nel 2006 del corpo di ballo del tour mondiale del cantante Julio Iglesias. Dopo una lunga esperienza come ballerina professionista, inizia la sua carriera sul piccolo schermo, facendosi apprezzare dal pubblico grazie alla sua partecipazione come insegnante di danza al programma ¡Mira Quién Baila!, ovvero la versione spagnola di Ballando con le stelle.

Il 2009 segna il suo debutto come attrice nella serie televisiva La Pecera De Eva, su Telecinco. Nel 2010, invece, è la protagonista femminile dell’adattamento spagnolo di Casi Ángeles, una serie argentina di grande successo. Nel 2011 partecipa alla seconda serie di Ángel O Demonio, sempre per il canale spagnolo Telecinco; per poi essere la protagonista della commedia Todo Es Posible En El Bajo. Nel 2012 debutta sul grande schermo italiano, grazie alla commedia Immaturi – Il viaggio, dove conosce proprio Raoul Bova. Dal 2015, invece, partecipa alla serie televisiva Un passo dal cielo, in onda su Rai 1. Sempre nel 2015, Rocio Munoz Morales affianca Carlo Conti, assieme ad Arisa ed Emma, alla conduzione della 65esima edizione del Festival di Sanremo.

Nel 2017 esordisce a teatro con lo spettacolo Certe Notti. Sempre nello stesso anno recita nel film Natale da chef, mentre nel 2018 conduce la versione spagnola di Ballando con le Stelle. All’inizio del 2020 si sono concluse le riprese della sua prima serie per Canale 5, dal titolo Giustizia Per Tutti, mentre nel mese di novembre, sempre del 2020, ha girato il film Troppa Famiglia, con la regia di Pierluigi Di Lallo. Oltre al ruolo di attrice e conduttrice, Rocio Munoz Morales è anche una modella molto apprezzata. Ha infatti collaborato con diversi stilisti e posato per numerose riviste.

LEGGI ANCHE >>> Sabrina Ferilli, quanto guadagna l’attrice che più fa sognare gli italiani: le cifre

Rocio Munoz Morales: vita privata, compagno, figlie

Per quanto riguarda la vita privata, Rocio Munoz Morales è sentimentalmente legata da anni all’attore Raoul Bova, conosciuto sul set di Immaturi – Il viaggio. Dalla loro storia d’amore sono nate due figlie, ovvero Luna nel 2015 e Alma nel 2018. Al momento la coppia non è ancora convolata a nozze. A tal proposito la stessa attrice, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Chi ha dichiarato:

“Sono devota della Madonna e qualche tempo fa ho trovato una chiesa vicino a casa dedicata a lei, così ho portato Raoul. Ci hanno visti entrare e hanno detto: ‘Hanno trovato la chiesa per il matrimonio‘. In realtà mi piacerebbe sposarmi, non ho urgenza perché siamo già una famiglia, però un domani sarebbe un bel passaggio. Poi me lo deve chiedere lui, io sono una donna tradizionale e aspetto una richiesta, non dovete fare pressione su di me“.

Rocio Munoz Morales: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di personaggi noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Rocio Munoz Morales. Vista la sua carriera, però, è facile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. Oltre ai compensi derivanti dal suo lavoro in veste di attrice, infatti, è possibile aggiungere i guadagni derivanti dalle varie ospitate sul piccolo schermo, oltre che in veste di modella.

Da non trascurare, poi, il patrimonio del compagno Raoul Bova, che, ricordiamo, è uno degli attori più apprezzati e seguito del mondo dello spettacolo nostrano. Proprio l’attore, stando a quanto riportato qualche tempo fa dal mensile Tivù, percepirebbe minimo 300 mila euro per un film sul piccolo schermo. Compensi che aumenterebbero a 500 mila per due puntate e 1,2 milioni per una fiction da sei puntate.

Soffermandosi sui guadagni di Rocio Munoz Morales, comunque, sembra che per la sua partecipazione alla 65esima edizione del Festival di Sanremo abbia percepito un compenso pari a 60 mila euro. Come già detto, però, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono al momento disponibili informazioni certe in merito ai compensi della nota attrice.

LEGGI ANCHE >>> Elisabetta Gregoraci: quanto guadagna? Il suo patrimonio e cachet al GF VIP

Rocio Munoz Morales: Instagram e Facebook

Tra i volti più apprezzati del mondo dello spettacolo, Rocio Munoz Morales è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook, dove condivide spesso foto e video della sua vita sia privata che professionale.