Ex allieva di Amici e tra le cantanti più apprezzate del panorama musicale nostrano, ecco quanto guadagna Elodie Di Patrizi.

Diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2015, Elodie Di Patrizi è riuscita a costruirsi nel corso degli ultimi anni una carriera all’insegna del successo. Tra le voci più apprezzate e conosciute del mondo della musica italiana, ha anche calcato il palco del Festival di Sanremo in veste di concorrente prima e co-conduttrice poi. Molto amata per il suo inconfondibile timbro di voce, sono in molti a chiedersi a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Elodie Di Patrizi: chi è, altezza, carriera

Nome: Elodie Di Patrizi

Altezza: 168 cm

Peso: 60 kg

Data di nascita: 3 maggio 1990

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 3 maggio 1990, Elodie Di Patrizi è alta 168 cm, pesa 60 kg ed è del segno zodiacale del Toro. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda, per poi decide di dedicarsi a quello della musica. Dopo aver partecipato nel 2009 ad X Factor, dove viene eliminata durante le fasi iniziali, la cantante ha preso parte all’edizione del 2015 di Amici di Maria De Filippi, dove si classifica al secondo posto, vincendo il Premio della critica giornalista Vodafone e il Premio RTL 102.5 – Amici alla radio.

Nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Tutta colpa mia, con cui si piazza all’ottavo posto. Nel 2018 Elodie lavora con Michele Bravi e Gue Pequeno per realizzare quello che sarebbe poi diventato un vero tormentone estivo, ovvero Nero Bali. Nel 2019 ha duettato con i The Kolors con il brano Pensare Male e con Marracash per il brano Margarita. Nel 2020 prende parte al Festival di Sanremo con la canzone Andromeda.

Nel 2021, invece, torna sul palco dell’Ariston in veste di co-conduttrice per una serata, al fianco di Amadeus. Un’esperienza particolarmente importante, durante la quale la cantante si è resa anche protagonista di un monologo particolarmente commovente, attraverso il quale ha raccontato la propria storia, caratterizzata da momenti particolarmente difficili.

Elodie Di Patrizi: vita privata, compagno, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Elodie Di Patrizi ha avuto in passato una relazione con Lele Esposito, conosciuto nel corso dell’esperienza ad Amici. La loro storia è durata fino al 2017, con Elodie che in seguito è tornata, per un breve periodo, con l’ex fidanzato, ovvero il dj Andrea Maggino. Nel 2019, durante la realizzazione del singolo Margarita, Elodie conosce Marracash e da allora i due non si sono più lasciati.

A proposito della storia d’amore con Marracash, la stessa Elodie, nel corso di una recente intervista ad Icon, ha raccontato: “Non so veramente che cosa significhi essere una coppia di riferimento. So solo che sono innamorata persa di lui come essere umano. Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio, ma facciamo le cose molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi, ma rispettarsi, crescere insieme“.

Elodie Di Patrizi: quanto guadagna e patrimonio

Come accade spesso quando si tratta di volti noti del mondo della spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Elodie Di Patrizi. Visto l’enorme successo riscosso negli ultimi anni, però, è facile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni, l’artista avrebbe percepito un cachet pari a ben 25 mila euro per la sua partecipazione alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice. Come già detto, però, si tratta solamente di rumors e non sono mai giunte conferme in merito da parte della diretta interessata.

Elodie Di Patrizi: Instagram

Tra le cantanti più apprezzate e seguite del panorama musicale nostrano, Elodie è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video della sua vita sia privata che professionale.