Pilota di Moto Gp, noto anche per aver avuto una relazione con la showgirl Belen Rodriguez, ecco quanto guadagna Andrea Iannone.

Pilota di Moto Gp, Andrea Iannone è diventato nel corso degli anni un volto noto del piccolo schermo. Famoso anche per le sue passate relazioni amorose, con due note showgirl, ovvero Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, sono in tanti ad essere curiosi di scoprire qualcosa in più sul noto pilota motociclistico italiano, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Andrea Iannone: chi è, altezza, carriera

Nome: Andrea Iannone

Altezza: 172 cm

Peso: 68 kg

Data di nascita: 9 agosto 1989

Luogo di nascita: Vasto, provincia di Chieti

Nato a Vasto, in provincia di Chieti, il 9 agosto 1989, Andrea Iannone è alto 172 cm, pesa 68 kg ed è del segno zodiacale del Leone. Appassionato di moto fin da bambino, all’età di 15 anni prende parte al campionato Italiano Velocità, al campionato Spagnolo Velocità e ad altre competizioni in sella all’Aprilia del team Abruzzo Junior. Nel 2005 prende parte al motomondiale in classe 125, sempre su una moto Aprilia, segnando il suo debutto in occasione del Gran Premio di Spagna. Nel 2008 passa all‘I.C. Team di Fiorenzo Caponera, vincendo in Cina la sua prima gara iridata in carriera.

Nel 2010 passa in Moto 2, piazzandosi alla fine del 2012 secondo in campionato. Nel 2013 sale in Moto GP, dove gareggia con la Ducati Desmosedici del team Pramac Racing, per poi passare nel 2015 al team ufficiale Ducati. Una stagione particolarmente importante, che lo vedrà protagonista di vari podi e duelli, con il pilota che chiude piazzandosi al quinto posto della classifica con 188 punti. Nel 2017 ha gareggiato con la Suzuki, mentre nel 2019 passa al team Aprilia Racing Team Gresini, alla guida dell’Aprilia RS-GP. Una stagione segnata da un infortunio alla spalla che lo costringe a saltare il Gran Premio di Spagna.

Ad inizio 2020 il pilota viene momentaneamente sospeso dalle corse in quanto risultato positivo ad un controllo antidoping. Il 10 novembre dello stesso anno è stato condannato ad una squalifica di 4 anni dal TAS di Losanna. Una vicenda per cui Iannone si è sempre dichiarato innocente, tanto che, commentando la sentenza del Tas attraverso un post su Instagram aveva scritto: “Oggi ho subito la più grande ingiustizia che potessi ricevere. Mi hanno strappato il cuore, separandomi dal mio grande amore. Le motivazioni sono prive di senso logico e con dati di fatto sbagliati. Per questo ci sarà luogo e tempo opportuni… Perché di certo non mi arrendo“.

Andrea Iannone: vita privata, compagna, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Andrea Iannone è finito spesso al centro dell’attenzione della cronaca rosa per aver frequentato alcune donne note del mondo dello spettacolo. Tra il 2016 e il 2017, ad esempio, è stato sentimentalmente legato alla nota showgirl argentina Belen Rodriguez. In seguito il pilota ha avuto una relazione, tra giugno 2019 e gennaio 2020, con l’influencer Giulia De Lellis.

Nell’estate del 2020 il nome di Andrea Iannone è stato affiancato a quello di Cristina Buccino prima e Soleil Sorge poi. All’inizio del 2021, stando alcune indiscrezioni, Iannone avrebbe frequentato Natasha Tozzi. Di recente, invece, alcuni rumors attribuiscono al pilota di Moto Gp una nuova, presunta, fiamma. Si tratta della modella Carmen Victoria Rodriguez. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono giunte, almeno per il momento, conferme da parte dei diretti interessati.

Andrea Iannone: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Andrea Iannone. Vista la sua carriera in Moto Gp, però, è facile ipotizzare che si tratti di cifre da capogiro. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, sembra che il pilota arrivasse a guadagnare con Aprilia ben 1,5 milioni di euro l’anno.

Andrea Iannone: Instagram

Anche Andrea Iannone, come la maggior parte dei suoi colleghi, è molto seguito sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video della sua vita sia privata che professionale.