La showgirl argentina Belen Rodriguez è una delle donne di maggior successo della tv nostrana. Scopriamo insieme a quanto ammonta il suo lauto patrimonio.

Belen Rodriguez grazie alla sua bellezza e alla sua capacità di sapersi adattare a più ruoli, è riuscita a consolidarsi nel mondo dello spettacolo. Di fatto il suo nome è noto alla maggior parte delle persone e a differenza di altre avvenenti donne dello spettacolo ha saputo imporsi.

Partita dalla televisione, al passo con i tempi, ha trovato il modo di lanciare la sua immagine anche sui social network, in particolar modo su Instagram dove è sempre molto attiva. Un talento che le ha permesso di guadagnare cifre importanti e di accrescere notevolmente il suo patrimonio.

Belen Rodriguez: chi è, età, altezza, carriera

Nome : Belen Rodriguez

: Belen Rodriguez Altezza : 175 cm

: 175 cm Peso : 54 Kg

: 54 Kg Data di nascita : 20 settembre 1984

: 20 settembre 1984 Luogo di nascita: Buenos Aires

Belen Rodriguez è nata a Buenos Aires il 20 settembre 1984, è alta 175 cm e pesa 54 kg. Nonostante la sua bellezza questi numeri destano anche diverse perplessità. Essendo un’icona per molte ragazzine, il suo peso decisamente sbilanciato al ribasso potrebbe essere letto come un segnale sbagliato.

All’età di 19 anni si è trasferita nel bel paese per provare ad affermarsi nel campo della moda. Il vero trampolino di lancio è “L’Isola dei Famosi” nel 2008 che le apre le porte del successo. Da lì in avanti è stata una vera e propria ascesa con la partecipazione e la conduzione di diversi programmi tra cui Colorado e Italia’s Got Talent.

Ha fatto parlare di sé anche per le sue numerose storie d’amore tra cui quelle con Marco Borriello, Fabrizio Corona e Stefano De Martino e Andrea Iannone. Non sono sfuggite alle cronache i suoi diversi ritocchi estetici, tra cui seno, zigomi, labbra e naso.

LEGGI ANCHE >>> Sapete quanto guadagnano le veline di Striscia la notizia? La cifra vi sorprenderà

LEGGI ANCHE >>> Stefano De Martino, quanto guadagna il conduttore ex di Belen? Patrimonio e stipendio

Belen Rodriguez: Stefano De Martino, Antonino Spinalbese, figlia

La sua relazione più intensa (almeno fino ad ora) è stata quella con l’ex ballerino di Amici Stefano De Martino da cui ha avuto un figlio di nome Santiago nel 2013. Nel settembre dello stesso anno sono convolati a nozze, ma nel 2015 hanno annunciato la loro separazione. Si sono ritrovati nel 2019, ma dopo appena un anno hanno nuovamente alzato bandiera bianca.

Belen attualmente ha un nuovo partner che ha ufficializzato da poco. Si tratta dell’hairstylist Antonino Spinalbese, da cui aspetta una bambina (nascerà nell’estate 2021) che hanno intenzione di chiamare Luna Marie.

Belen Rodriguez: quanto guadagna, patrimonio

Grazie alla notorietà che si è guadagnata col passare degli anni, anche sui guadagni ne hanno beneficiato. In base ad alcune indiscrezioni le sue apparizioni televisive gli fruttano circa 2 milioni di euro all’anno. Quando interviene come ospite il suo cachet a serata si aggira in media sui 30mila euro ad evento.

Il resto lo fanno i proventi che riceve dalle sue attività social, che sono diventate le sue fonti di guadagno primarie. Per effetto di ciò ha investito in immobili tra cui un super attico a Milano di 240 metri quadri e uno yatch a cui ha dato il nome del figlioletto Santiago.

Belen Rodriguez: nuovo look con la frangia

Essendo ormai una delle più note influencer, Belen lancia spesso nuove mode. Ultimamente si è lasciata andare alla frangia, che lei attribuisce alla sorella Cecilia. Niente paura però. La showgirl sudamericana non ha tagliato la sua chioma, ma ha deciso di puntare su clip e frange finte, che si mettono e tolgono in un attimo. Naturalmente bisogna disporre di applicazioni che non facciano notare la differenza con i propri capelli.

Belen Rodriguez: Instagram stories

Se una volta Belen era solo una diva del piccolo schermo, adesso lo è più che mai anche sui social network. Su Instagram vanta oltre 9 milioni di follower ed è tra le vip più ricercate. Si lascia andare a vari tipi di attività tra cui consigli per il make up o semplicemente momenti della sua quotidianità. Lo fa sia attraverso scatti e video, sia attraverso interessanti e curiose stories. Al pubblico interessa tutto, l’importante che sia lei la protagonista.