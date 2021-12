Lo smartphone nuovo è un regalo di Natale che sarà sicuramente apprezzato da chi lo riceverà. Come scegliere l’acquisto migliore tra tante opportunità?

E’ arrivato il mese di Dicembre e l’aria comincia a profumare sempre di più di Natale. I giorni passeranno veloci progettando menù, vacanze, decorazioni, Alberi e presepi ma saranno soprattutto i regali al centro dei nostri pensieri. Scegliere cosa donare ad una persona cara può non essere semplice. L’obiettivo è stupire e regalare non solo un oggetto ma anche un’emozione. Le idee possono essere tante per i più fantasiosi ma in altri casi si può essere a corto delle giuste intuizioni. In questo caso si potrebbe optare per una soluzione che risulterà sempre gradita soprattutto se il destinatario è giovane e tecnologico. Il riferimento, naturalmente, è ad un nuovo smartphone.

Come scegliere lo smartphone giusto per un regalo sorprendente

Il primo passo verso la scelta dello smartphone da regalare dovrà essere la definizione del budget. Sul mercato si possono trovare tanti modelli per tutte le tasche e non voler spendere una fortuna non significherà necessariamente rinunciare alla qualità. Superando di poco i 100 euro si potrà fare un gran bel regalo. Basterà tenere conto dei dettagli che si intendono valorizzare. Per esempio, se la persona che riceverà il regalo passa molto tempo a guardare video con lo smartphone, sarà opportuno scegliere un modello dalla risoluzione elevata e con uno schermo dalle dimensioni importanti. Nel caso in cui, invece, il destinatario ami fare fotografie è bene soffermarsi sui modelli che presentano fotocamere con tanti megapixel a disposizione.

Tra le caratteristiche generali da considerare, poi, citiamo la durata della batteria (fondamentale per chi passa tanto tempo fuori casa), il processore (importante per chi utilizza lo smartphone per lavoro), la memoria RAM e la memoria interna (utile per salvare molti file, foto e video).

Leggi anche >>> Stupire sotto l’Albero di Natale: i regali giusti spendendo meno di 50 euro

Un parametro da non sottovalutare

Oltre alle citate caratteristiche, per scegliere lo smartphone che sarà il migliore regalo di Natale per una persona cara bisognerà non sottovalutare un parametro in particolare. Il riferimento è alla resistenza agli urti. Ormai, infatti, il cellulare è un nostro fedele compagno che ci accompagna quotidianamente in ogni nostra attività. Capita spesso, soprattutto alle persone distratte o ai più piccoli, di far cadere il dispositivo a terra anche da altezze piuttosto elevate per un apparecchio tecnologico. Da qui l’importanza di conoscere i modelli di smartphone più resistenti identificati da Altroconsumo.

Il device migliore è l’iPhone 12 Pro Max seguito dall’Apple iPhone 12 Pro. Parliamo di regali alquanto costosi che potrebbero sembrare eccessivi come regalo di Natale. Nessun problema, sul mercato esistono modelli più economici ma egualmente resistenti agli urti. I device consigliati sono lo Xiaomi Poco M3 a 160 euro, il Motorola G8 Power a 200 euro e l’OPPO A52 a 130 euro circa.