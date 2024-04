Quanto guadagna Jannik Sinner, il fuoriclasse che sta contribuendo a scrivere la storia del tennis italiano?

Numero due al mondo nel ranking ATP, Sinner è indubbiamente lo sportivo del momento. Tanti i successi ottenuti dal giovane tennista, con molti che si chiedono a quanto ammontino i suoi guadagni. Ecco le informazioni disponibili.

Lo sport è da sempre in grado di attirare l’interesse di tantissime persone. A partire dal calcio, passando per il basket, fino ad arrivare al nuoto, sono davvero tante le discipline tra cui poter scegliere. Tra gli sport più popolari e praticati, inoltre, non possiamo non pensare al tennis. Si tratta di un gioco di velocità e di forza che richiede molta concentrazione e un’elevata dose di autocontrollo.

Fondamentale, ovviamente, la tecnica, che può essere migliorata allenamento dopo allenamento. Lo sanno bene i professionisti di questo sport che puntualmente regalano al pubblico delle emozioni uniche ed indescrivibili. Ne sono un chiaro esempio i vari successi ottenuti nell’ultimo periodo da Jannik Sinner che sta contribuendo a scrivere la storia del tennis nostrano.

Jannik Sinner, quanto guadagna il fuoriclasse che sta scrivendo la storia del tennis italiano: cifre da capogiro

A soli 22 anni Jannik Sinner ha già tagliato importanti traguardi sportivi e vanta un palmares senz’ombra di dubbio invidiabile. In grado di costruire una carriera all’insegna del successo, non stupisce che siano in molti a voler sapere qualcosa in più su di lui. Ad esempio sono in tanti a chiedersi a quanto ammontino i suoi compensi.

Ovviamente non possiamo sapere con certezza a quanto ammonti il patrimonio del tennista. È possibile comunque fare delle stime, tenendo conto delle varie vittorie ottenute. A tal proposito, ad esempio, potrebbe interessare sapere che grazie alla vittoria del torneo di Miami, Sinner ha portato a casa ben 1,1 milioni di dollari, ovvero all’incirca un milione di euro. Soffermandosi sulla stagione 2023, ricordiamo che Sinner si è aggiudicato i tornei ATP 250 di Montpellier e i Masters 1000 di Toronto. Ma non solo, ha vinto anche l’ATP 5000 di Pechino, l’ATP 500 di Vienna e la Coppa Davis con l’Italia.

Se tutto questo non bastasse è arrivato fino alla semifinale di Wimbledon. Risultati importanti che avrebbero permesso al tennista di guadagnare circa 30 milioni. Di questi, circa 7,3 sarebbero il frutto delle prestazioni sportive, mentre la parte restante arriverebbe dagli sponsor. Delle cifre non di certo indifferenti, frutto dell’impegno e della costanza di un giovane fuoriclasse che avremo modo di rivedere all’opera in occasione dell’Atp di Madrid che avrà luogo dal 24 aprile al 5 maggio.