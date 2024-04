Me contro Te, un fenomeno nato dal nulla: l’immenso patrimonio di Luigi e Sofia

I Me contro Te hanno milioni di follower che hanno permesso alla coppia di youtuber di accumulare negli anni un ingente patrimonio.

Luigi e Sofia sono youtuber che hanno intrapreso la scala del successo arrivando ad avere un conto in banca con tanti zeri. Scopriamo quanto guadagnano i due giovani ragazzi.

Oggi Luigi Calagna e Sofia Scalia hanno rispettivamente 31 e 27 anni ma quando hanno formato la coppia Me contro Te avevano dieci anni in meno. Il primo video caricato su YouTube risale al 4 ottobre 2014 e si chiamava “Il primo video di Luì e Sofì”. Da allora gli iscritti sono aumentati anno dopo anno arrivando a 6 milioni. Il video più popolare ha 47 milioni di visualizzazioni. Sui social sono seguiti da due milioni e mezzo di follower su TiKTok e un milione e mezzo su Instagram.

Il loro pubblico sono i bambini, hanno iniziato con video di piccole sfide l’una contro l’altro – da qui il nome Me contro Te – per poi spaziare e allargare il loro ambito anche ad altri media. Nel 2017 sono stati protagonisti di una serie televisiva (Like Me) su Disney Channel e nel 2020 è uscito il loro primo film, “La vendetta del Signor S” (incassi da 9 milioni di euro).

Calcoliamo il patrimonio dei Me contro Te

Social, tv, cinema, editoria, il successo dei Me contro Te si traduce in guadagni stellari. Oltre ai video e ai film brandizzano tanti prodotti per bambini come zaini di scuola, astucci, uova di Pasqua. Le entrate economiche elevate hanno spinto Luigi e Sofia a creare nel 2017 una struttura societaria, la Pandacorno Srl produttrice di video su YouTube che si è poi trasformata in Me contro Te srl.

In sei anni – dal 2017 al 2022 – la coppia di youtuber ha incassato 32 milioni di euro. Questo il fatturato aziendale a cui, naturalmente, occorre sottrarre le spese per avere il guadagno effettivo. Nel biennio 2021-2022 l’utile è stato di 11 milioni di euro ossia 5,5 milioni all’anno. Un vero e proprio business di successo basato su un’idea imprenditoriale perfetta, bassi costi di produzione e redditività altissima.

Attualmente il loro progetto attivo è Me contro Te Dieci anni di show, uno spettacolo con canzoni nuove, coreografie ed effetti speciali con il quale stanno girando l’Italia. Da Eboli ad Assago, da Roma a Casalecchio di Reno fino a Bari. I biglietti si acquistano online e sarà un ulteriore modo per incrementare i guadagni di Luigi e Sofia, milionari youtuber che si dedicano all’intrattenimento dei più piccoli.