“Mi manchi tantissimo…”: attenzione alla nuova truffa che colpisce anche il cuore

È bene prestare attenzione se si riceve un SMS che inizia con “Mi manchi tantissimo…”, questo è segno di una truffa sempre più diffusa.

I malintenzionati mettono in atto sistemi sempre più precisi per cercare di approfittare della buona fede delle persone e mettere in atto una truffa. È un errore pensare che le vittime siano solo anziani che tendono a fidarsi un po’ di tutti o persone non particolarmente sveglie, a volte può bastare davvero poco per cadere nel tranello e avere a che fare con conseguenze tutt’altro che piacevoli.

Essere informati sulle ultime inizative di questo tipo resta quindi importante, così tenere gli occhi bene aperti se si dovesse pensare a qualcosa da ricondurre a qualcosa di tutt’altro che lecito. Le ultime segnalazioni a riguardo si rifeiscono a un SMS che, almeno inizialmente, non fa pensare a qualcosa di poco corretto.

Attenzione: nuova truffa in agguato

Non è così insolito ricevere SMS da mittenti apparentemente sconosciuti, magari perché sono stati forniti i propri dati per fini pubblicitari, per questo non sempre ci si allarma quando questo accade. In realtà, sarebbe bene prestare a prescindere la massima cautela e verificare bene il testo, così da avere la garanzia del mittente e delle sue intenzioni. Non sempre, infatti, queste sono buone.

È quello che sta accadendo un nuovo tentativo di truffa che parte tramite SMS e si materializza online, su WhatsApp. Essere vittima di un raggiro non è raro, a volte può accadere anche solo perchè si sta pensando ad altro e ci si rende conto solo a fatto compiuto delle conseguenze. Quest’ultimo episodio si distingue per la presenza di alcune parole, evidentemente non casuali, che spingono l’utente a essere in allerta e a ritenere il testo interessante.

“Ciao è da tanto che non ti contatto, non so se ti ricordi ancora di me, quindi ti ho mandato una mia foto, mi manchi tantissimo, come stai?“, è l’incipit del messaggio. Si prosegue poi con una segnalazione in merito a un nuovo account Whatsapp, che chi riceve l’SMS potrebbe essere interessato a conoscere per future comunicazioni. “Sono passato a un nuovo account WhatsApp e voglio che tu aggiorna il mio nuovo account WhatsApp. Possiamo connetterci meglio qui. Puoi cliccare sul link qui sotto per contattarmi“, così prosegue il contenuto.

Il tutto si conclude con un link, che è in realtà finto.. È fondamentale quindi prestare la massima attenzione ed evitare di farlo, un solo clic, infatti, può servire ai malintenzionati per entrare in possesso dei dati personali, bancari compresi, dell’utente.

Come proteggersi dai rischi

L’avvocato Angelo Greco, sempre attivo per aiutare clienti e potenziali tali, ha così voluto segnalare questo, consapevole di come possa evitare a tantissime persone di andare incontro a gravi problemi a cui poi potrebbe essere difficile rimediare.

Se è ormai troppo tardi, è possibile correre ai ripari formattando il telefono e sporgendo querela alla Polizia Postale, che si occupa di vigilare su situazioni di questo tipo. Anzi, la querela può essere presentata anche da parte di chi non ha cliccato sul link, già il messaggio rappresenta un tentativo di raggiro, quindi un reato.

Si dovrebbe quindi evitare del tutto SMS di questo tipo, magari anche mettere nello SPAM il numero, anche se i malintenzionati potrebbero riprovare con un altro contatto.