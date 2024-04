Whatsapp: hai poco tempo per scrivere i messaggi? Ora c’è la soluzione

Tutti gli utenti che hanno uno smartphone utilizzano Whatsapp, ora c’è una soluzione che potrà essere davvero utile a chi ha poco tempo libero.

Pensare di fare a meno dello smartphone appare ormai davvero impossibile, al punto tale che non si riesce a separarsi dal dispositivo se non per pochi minuti. Alcuni addirittura tengono il cellulare acceso anche la notte, nonostante il suono che si può avvertire quando si riceve una notifica potrebbe non essere l’ideale per conciliare il risposto.

Uno strumento simile non può ormai essere considerato solo come qualcosa adatto per fare e ricevere telefonate, visto che tanti ne approfittano per consultare la posta elettronica, navigare in internet, essere informati e molte altre azioni. Non c’è praticamente nessun utente, compresi i ragazzini, che non utilizza Whatsapp, adatto non solo per invio e ricezione messaggi, ma anche per effettuare chiamate video, anche di lavoro, così da colmare le distanze.

Poco tempo libero? Whatsapp può aiutarti

La vita di molti di noi è davvero frenetica, al punto tale che può rimanere davvero poco tempo libero per dedicarsi alle proprie passioni. Anche solo poter fare una telefonata un po’ più lunga del previsto con chi si ama o con un amico può risultare un’impresa, nonostante si abbia davvero voglia di potersi confidare con loro.

In questi casi ricorrere ai messaggi può essere una soluzione alternativa adatta, ma anche questo non è l’ideale per tutti. C’è chi, ad esempio, non ha grande voglia di perdere tempo a digitare lettere sulla tastiera, ma può ritenere poco educato evitare di rispondere del tutto. Cosa fare quindi in questi casi? Pochi lo sanno, ma Whatsapp ha una soluzione che può essere congeniale per molti.

L’app di messaggistica permette infatti di sfruttare una funzione ad hoc, denominata AutoResponder per WhatsApp, disponibile epr Android sul Play Store, da scaricare gratuitamente. Questa può essere collegata al servizio, così da fare in modo che arrivi a scrivere in automatico il testo che si vuole scrivere.

Uno strumento simile può essere sfruttato, come è facile immaginare, soprattutto per quelle espressioni che magari scriviamo decine di volte al giorno ogni volta che iniziamo una chat con qualcuno. Si può così inserire un messaggio che si riceve spesso come “Ciao” nel campo “Ricevuto”. Nel campo “Invia” si può invece inserire la risposta automatica più frequente, ovvero “Ehi, come stai?”.

A quel punto le comunicazioni diventeranno davvero semplici e veloci. Se si dovesse ricevere quindi un messaggio con la scritta “Ciao”, partirà così in automatico la risposta: “Ehi, come stai?” senza che il destinatario debba attendere a lungo. Il rischio è che una soluzione simile possa rendere le risposte impersonali, nonostante siano rivolte a qualcuno che ci sta davvero a cuore e con cui vorremmo comunicare in ben altro modo.

Resta quindi da decidere se si preferisca essere quasi super partes (alcuni possono ritenerlo utile per chi account Whatsapp Business) o spendere qualche minuto in più per conversare con i propri contatti. Chi lo desidera può sfruttare questa opzione anche per altri servizi di messaggistica quali Telegram, Instagram e Facebook Messenger.