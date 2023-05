Sospettate che il vostro partner vi tradisca? Ebbene, grazie a Whatsapp potrete finalmente conoscere la verità. Ecco come fare.

Nonostante il rischio di dover fare i conti con una querela per violazione della privacy, sono in molti a voler conoscere i trucchi per scoprire con chi chatta su Whatsapp il proprio partner. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dagli sms fino ad arrivare a social e alle applicazioni di messaggistica istantanea, sono davvero molti i servizi a nostra disposizione per comunicare con amici, parenti e aziende in qualsiasi momento e da qualsiasi angolo della Terra. Oltre agli innumerevoli vantaggi, però, si deve fare i conti con le possibile insidie. Ne sono un chiaro esempio i vari tradimenti che trovano terreno fertile proprio grazie a questi servizi.

Quest’ultimi, se tutto questo non bastasse, possono rivelarsi in alcuni casi un’arma a doppio taglio, dato che possono trasformarsi nel mezzo attraverso cui poter scoprire un possibile partner fedifrago. Basti pensare ad alcuni trucchi che permettono di sapere con chi chatta qualcuno su Whatsapp. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Whatsapp, sospetti di tradimento? I trucchi per scoprire con chi chatta il vostro partner: ecco di quali si tratta

Abbiamo già trattato come grazie ad un semplice trucco sia possibile trasformare i messaggi vocali in testo. Sempre soffermandosi su Whatsapp, inoltre, interesserà sapere che grazie ad alcuni trucchetti è possibile scoprire con chi chatta il proprio partner. Tra questi si annovera Whatsapp web, un servizio offerto dalla stessa applicazione di messaggistica istantanea, che permette di creare sul proprio computer una copia delle conversazioni.

Per sfruttare tale funzione, ovviamente, è necessario entrare in possesso dello smartphone della persona interessata per qualche secondo e avviare la sessione di Whatsapp web sul proprio PC. In questo modo è possibile leggere i vari messaggi e scoprire se il proprio partner vi tradisca oppure no. In alternativa è possibile utilizzare delle app spia, che devono essere installati sul device della vittima. Si tratta, in genere, di servizi a pagamento per cui è necessario avere il telefono sbloccato.

In entrambi i casi, comunque, si invita a prestare la massima attenzione. Oltre ad essere un gesto poco corretto dal punto di vista della fiducia, infatti, si può finire per dover fare i conti con le conseguenti implicazioni dal punto di vista penale. Leggere le conversazioni private di un’altra persona a sua insaputa, è bene sottolineare, è un reato.