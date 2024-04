Roberto Cavalli, che fine farà la sua eredità: patrimonio immenso

All’età di 83 anni si è spento Roberto Cavalli, lasciando un vuoto immenso nel mondo della moda e non solo.

A pochi giorni dalla sua scomparsa sono in tanti a chiedersi a chi andrà in eredità l’immenso patrimonio di Roberto Cavalli.

Classe 1940, Roberto Cavalli si è spento il 12 aprile 2024 all’età di 83 anni. Una notizia che ha sconvolto inevitabilmente il Paese, con il mondo del fashion, e non solo, che piange la

scomparsa del grande stilista, icona della moda italiana.

Un’eredità artistica immensa, quella lasciata da Roberto Cavalli, con lo stilista che ha segnato un’epoca, riuscendo a farsi apprezzare grazie alla sua immensa bravura che gli ha permesso di distinguersi con il suo stile unico, audace e abiti mozzafiato.

Roberto Cavalli, che fine farà l’eredità dell’icona della moda italiana: chi sono i figli

A pochi giorni dalla sua dipartita, sono in tanti a ricordare lo stilista con affetto, rendendo omaggio alla sua meravigliosa e strabiliante carriera. Ne è un chiaro esempio il post pubblicato sui social da Giorgia Meloni. La Premier ha infatti scritto: “Con la scomparsa di Roberto Cavalli, l’Italia e il mondo della moda perdono un grande imprenditore e innovatore. Il suo nome rimarrà per sempre e ovunque sinonimo di stile. Giungano ai suoi cari le mie più sentite condoglianze”.

Allo stesso tempo sono in tanti a chiedersi a quanto ammonti e a chi andrà in eredità il suo patrimonio. Tra i più celebri designer della moda a livello internazionale, ovviamente non sono disponibili informazioni certe in merito al valore del suo patrimonio. Fino al 2015, anno in cui lo stilista ha deciso di vendere l’azienda, si stima che i ricavi fossero pari a circa 210 milioni di euro. Si ipotizza, comunque, che ai suoi eredi dovrebbe lasciare liquidità, diverse azioni e anche vari immobili. Basti pensare alla meravigliosa casa in Toscana, una proprietà che a quanto pare si estende per ben 36 acri. Presenta una struttura principale, un’ampia cantina, piscine e anche una pista per far atterrare l’elicottero. Amante degli yacht di lusso, come non annoverare poi il Freedom da 28 metri.

Per quanto riguarda la sfera privata, circa un anno fa Roberto Cavalli è diventato padre per la sesta volta. L’8 marzo 2023, infatti, è nato Giorgio. L’erede più giovane del suo patrimonio, è il frutto della relazione tra lo stilista e la compagna svedese Sandra Bergman Nilsson. Roberto Cavalli ha anche altri cinque figli, nati dai due precedenti matrimoni. Si tratta di Tommaso e Cristina, nati dal matrimonio con Silvanella Giannoni. Dalla storia d’amore con Eva Duringer, invece, sono nati Robert, Rachele e Daniele.