Assunzioni Trenitalia senza laurea e con contratto a tempo indeterminato, l’occasione della vita

Trenitalia sta assumendo candidati senza laurea e con contratto a tempo indeterminato. Scopriamo per quale ruolo.

Chi è in cerca di un’occupazione deve valutare le proposte di lavoro di Trenitalia. Le figure professionali ricercate sono varie e richiedono requisiti differenti. In alcuni casi non è necessario aver preso la laurea, basta il diploma di scuola superiore.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano ha necessità di ampliare l’organico e sta cercando operatori da assumere con contratto a tempo indeterminato. La proposta è ottima per chi cerca lavoro e desidera inserirsi in una solida realtà, innovativa, digitale e internazionale. Trenitalia, nello specifico, cerca persone qualificate, intraprendenti, serie e dinamiche che si possano integrare in questa realtà in continua evoluzione.

Per scoprire le opportunità lavorative basta accedere alla sezione dedicata del sito fscareers.gruppofs.it. Attualmente sono varie le figure professionali ricercate. Esperti acquisti per la sede di Roma, Specialista della sostenibilità, Progettista in ambito dell’ingegneria civile e Specialista dell’innovazione sempre per la sede di Roma. Altri ruoli da coprire sono Progettista armamento, progettista idraulico e neolaureati nei processi manutentivi Trenitalia. Queste posizioni richiedono la laurea ma è attiva anche un’altra ricerca, quella di diplomati da assumere con contratto a tempo indeterminato.

Trenitalia cerca operatori senza laurea, i requisiti

Il Gruppo cerca operatori manutenzione armamento da inserire in Mercitalia Shunting and Terminal srl, nel Polo logistica della Struttura Costruzioni con contratto a tempo indeterminato. Le risorse si occuperanno di svolgere operazioni di costruzione e manutenzione dei raccordi ferroviari e di eseguire saldature di tipo alluminotermico.

Si richiedono due anni di esperienza, disponibilità alla mobilità territoriale e l’idoneità fisica per il ruolo. Chi ha conseguito corsi di formazione specifica o preso abilitazioni inerenti alla mansione sarà avvantaggiato in fase di selezione. La domanda di candidatura si dovrà inviare entro il 26 aprile. Trenitalia cerca anche Operatori specializzati manutenzione infrastrutture impianti elettrici con diploma in ambito tecnico. Le risorse verranno inserite in Rete Ferroviaria Italiana e si occuperanno di svolgere attività di installazione, riparazione, manutenzione e verifica delle infrastrutture ferroviarie (38 ore settimanali su cinque giorni).

Si chiede l’età compresa tra 18 e 29 anni, la patente B e l’idoneità fisica al ruolo. In questo caso il contratto sarà di apprendistato professionalizzante. La domanda si potrà inviare entro il 18 aprile 2024 accedendo al portale Ferrovie dello Stato nella pagina dedicata alle offerte di lavoro. Se le proposte presentate non sono in linea con il vostro profilo controllate le altre posizioni aperte e candidatevi all’offerta che preferita.