Volete essere felici? Allora bevete tanta acqua che si rivela essere l’alleato del buon umore che forse non vi aspettate.

Non possono passare di certo inosservati i risultati di una recente ricerca in base alla quale sembra che l’acqua contribuisca a migliorare il proprio umore. Ecco cosa hanno scoperto.

Siamo ormai giunti al quarto mese dell’anno in corso. Questo vuol dire che fra qualche settimana dovremo fare i conti con le alte temperature caratteristiche della stagione estiva. Un periodo dell’anno molto amato da grandi e bambini, in cui matura l’irrefrenabile desiderio di trascorrere dei momenti all’insegna del relax, possibilmente al mare mentre si è coccolati dal sole.

Allo stesso tempo si dovrà fronteggiare il caldo, con l’acqua che si rivela essere una delle nostre più valide alleate. Proprio l’acqua è fondamentale per il nostro organismo, perché in grado di apportare diversi benefici. Ad esempio contribuisce a regolare il bilancio energetico, a regolare la temperatura corporea e aiuta ad eliminare le tossine in eccesso.

Vuoi essere felice? Bevi tanta acqua, l’alleato del buon umore che non ti aspetti: lo studio

Una corretta idratazione permette di regolarizzare l’intestino, aumentare la concentrazione, ridurre la sensazione di stanchezza e ad essere più concentrati. Ma cosa pensereste se vi dicessimo che l’acqua aiuta anche ad essere felici? Ovviamente non basta bere un bicchiere d’acqua per ritornare ad avere il buon umore. Semplicemente, stando a quanto emerso da un recente studio, sembra che chi beve regolarmente acqua sia più propenso ad essere felice.

Per ottenere tale risultato OnePoll ha preso in considerazione le abitudini di 2 mila adulti americani. In particolare gli studiosi hanno suddiviso i partecipanti a seconda del numero di bicchieri di acqua che bevono giornalmente. Hanno così riscontrato che l’80% di coloro che bevono dieci o più bicchieri di acqua al giorno ritiene che sia importante trovare la felicità nelle piccole cose. È dello stesso avviso circa il 48% di coloro che bevono meno di un bicchiere di acqua al giorno. Ma non solo, il 46% di coloro che bevono di più ha affermato di essere molto felice. Di coloro che bevono di meno, invece, solo il 22% ha affermato di essere molto felice.

Se tutto questo non bastasse, il 71% di coloro che bevono almeno sette bicchieri di acqua al giorno sostiene di vedere in genere il “bicchiere mezzo pieno”, contro il 38% delle persone che assumono meno di un bicchiere. Sembra, pertanto, che chi si idrata di più tenda ad avere un approccio più positivo. Ovviamente l’acqua non è l’unico alleato della felicità. Il 31% di coloro che si sono sottoposti allo studio, ad esempio, hanno fatto sapere che anche mangiare sano aiuta a migliorare il loro umore. Per il 30% degli intervistati, invece, è importante fare delle belle passeggiate. Una correlazione tra benessere e felicità che potrebbe spingerci a migliorare il nostro stile di vita e di conseguenza il nostro umore.