Non è necessario spendere un patrimonio per fare i regali di Natale: i migliori e di tendenza, sia per lei che per lui, costano anche meno di 20 Euro!

I regali di Natale low cost esistono, e sono articoli perfetti per ogni gusto e budget. Le festività natalizie portano gioie e felicità. Anche nello spendere soldi per confezionare doni speciali. Ma non è necessario prendere un mutuo per accontentare tutte le persone a cui si vuole bene. Ecco qualche idea per prendere spunto e fare tutti i regali natalizi spendendo anche meno di 20 Euro.

Regali a 20 euro: salvi la tradizione del Natale e anche il conto

L’abitudine di dare e ricevere doni è antica quanto l’uomo. Non si rifà solamente alla tradizione cristiana che vede i Re Magi portare omaggio e ricchi omaggi al nascituro destinato a grandi imprese. Anche prima della nascita di Gesù, nei popoli di tutto il mondo vi era l’usanza di scambiarsi oggetti artigianali, manufatti, piante o prelibatezze culinarie per stringere accordi, concludere un affare, o semplicemente per limitare azioni offensive. Ad oggi, facciamo i regali di Natale soprattutto per ricordare l’evento religioso legato al cristianesimo, ma anche per abitudine consumistica. Non è raro, dunque, che ci si possa trovare in difficoltà ad onorare tutti gli impegni e ad acquistare regali per tutti i propri conoscenti, parenti, collaboratori e amici. Ecco perché il mercato offre tante soluzioni adatte a qualsiasi portafoglio Vediamone alcune. Pronti, via, scateniamo lo shopping!

Cesto di degustazione gourmet

Con qualche golosità tipica e dei dolcetti è impossibile non far felici i destinatari di un classico cesto natalizio. Le possibilità sono svariate e si possono acquistare sia già pronte – persino nei supermercati – oppure scegliere personalmente i prodotti e sistemarli su una scatola con decorazioni a tema natalizio, un cesto in legno o un vassoietto che potrà poi essere riutilizzato dal destinatario. Se poi si devono regalare cesti “in serie” sarà ancora più piacevole e soprattutto veloce realizzarli, personalizzandoli a piacimento con nastri colorati, rametti di agrifoglio o di abete.

Cofanetto beauty

Una prerogativa ormai non più per il comparto esclusivamente femminile. Se si conoscono amici che tengono particolarmente alla beauty routine si potranno stupire con un beauty case colmo di prodotti per il viso o il corpo. I brand più famosi realizzano proprio in prossimità delle feste dei kit economici e molto carini, perfetti per tutti i tipi di pelle e tipologie di skincare. Molto di moda sono i calendari dell’avvento. Per ogni giorno e per ogni finestrella da aprire in attesa del 25 dicembre, si trovano piccoli gioielli: creme idratanti, sieri, palette di ombretti, fragranze e tanto altro ancora.

Calzettoni super colorati

Se si ha un grado di confidenza più elevato, per così dire, con il destinatario del regalo di Natale, si può optare per un paio di morbidi, comodi, caldi e colorati calzettoni. Se fino a poco tempo fa questo tipo di regalo veniva considerato poco gradito, ad oggi grazie alla creatività dei designer e di stilisti molto rinomati si trovano modelli davvero inediti e ambiti. E naturalmente esistono varianti per lei, per lui e per i bambini.

Una tazza personalizzata

Un articolo che non passa mai di moda è la Mug: il gadget personalizzabile per eccellenza diventa un regalo perfetto in qualsiasi circostanza perché adatto a colleghi di lavoro e “Boss”, amici, parenti lontani e vicini, e anche al partner. E non c’è bisogno di girare per negozi all’infinito per trovare il tema grafico desiderato perché grazie a internet si possono far realizzare tazze di ogni tipo e materiale con qualsiasi disegno stampato con le più moderne tecnologie, e riceverle comodamente a casa in pochissimo tempo.

Un libro!

Per regalare un libro è vero che è necessario conoscere un po’ più approfonditamente i gusti di chi lo riceverà, però è anche vero che esistono dei libri, anzi degli autori, che sono adatti a tutti e che vengono apprezzati in particolar modo proprio a Natale. Qualche esempio ? Fabio Volo per chi ama filosofeggiare ma prendere la vita con leggerezza; Maurizio De Giovanni per chi è appassionato di thriller e indagini di polizia; Ken Follet è un classico che può far amare la storia e il thrilling praticamente a chiunque; e naturalmente tanti autori di libri di cucina, come Cannavacciuolo, LuCake e Benedetta Rossi. Inoltre in una libreria basterà chiedere consiglio ai librai, che con un minimo accenno ai gusti del destinatario sapranno consigliare il miglior libro dell’anno. Anche a meno di 20 Euro.

Le Boozeballs

Per gli appassionati di home decore, ma anche a chi ha già praticamente tutto, si può ricorrere al must have di questi ultimi anni: le Boozeballs. Si tratta di semplici – e soprattutto molto economiche – palline di plastica trasparenti da appendere all’albero. Sono realizzate in materiale per alimenti, vuote all’interno e ovviamente si possono aprire e chiudere. All’interno si possono inserire caramelline, noccioline e anche liquidi da bere, ma possono essere utilizzate anche solo a scopo decorativo ed essere riempite di brillantini, piume e micro led.

LEGGI ANCHE >>> Natale, occhio alla spesa: le tecniche di vendita che allungano lo scontrino

Tecnologia & Co

Le possibilità di regalare qualche gadget tecnologico sono infinite: certo, rimanendo sotto i 20 Euro la platea si riduce, ma esistono tante soluzioni anche con questo budget. Ne è l’esempio classico la cover per cellulare – tra l’altro anche queste sono ampiamente personalizzabili – ma con questa cifra si possono acquistare un paio di auricolari, uno smartband, una powerbank o un bastone per selfie. Ecco che anche con una semplice banconota si potranno fare tanti regali a tutti gli amici, senza sacrificare troppo il portafogli.