I titolari di un Libretto Postale Smart potranno ricevere un premio dal valore di 1.000 euro. Chi sono i fortunati destinatari?

Poste Italiane premia i clienti con concorsi e vincite in denaro. I prossimi a beneficiare della “generosità” dell’azienda saranno i titolari di un Libretto Postale. Ma non tutti.

Per invogliare i cittadini a diventare clienti di Poste Italiane, l’azienda attiva dei concorsi che consentono di ottenere numerosi vantaggi. Ricordiamo il cashback attivato dopo che il Governo ha sospeso l’iniziativa di Stato e altre promozioni legate alla sottoscrizione di servizi e prodotti postali. La nuova proposta prevede l’erogazione di mille euro ai titolari di un Libretto Postale già aperto oppure di prossima apertura a condizione che si tratti di un Libretto Smart ossia la versione unicamente dematerializzata, priva di forma cartacea. Scendiamo nei dettagli dell’offerta e scopriamo come ottenere la somma sostanziosa.

Libretto Postale Smart, come ottenere i mille euro

Poste Italiane ha attivato un concorso denominato Associazione Vincente 5 le cui iscrizioni si sono concluse lo scorso 10 aprile 2022. Ebbene, la bella notizia vale per tutti coloro che si sono iscritti nei tempi per provare a vincere un iPad Pro 11″ con versione WiFi e 256 GB di memoria. Il valore dello smartphone è di 1.000 euro.

Il concorso è stato riservato a tutti i titolari di Libretto Postale Smart o conto corrente Smart che non avevano ancora collegato l’IBAN del conto al Libretto e si sono attivati in tal senso proprio per partecipare all’iniziativa. Oltre alla possibilità di vincere il premio da 1.000 euro, il collegamento IBAN /Libretto consente di poter accreditare soldi direttamente sul prodotto di risparmio evitando lunghe file in un Ufficio Postale. La partecipazione al concorso ha previsto la presenza di almeno mille euro sul Libretto Postale e l’associazione dell’IBAN al conto corrente Smart entro il 10 aprile. Ora si attende solamente l’estrazione dei vincitori che dovrebbe avvenire in tempi brevi.

Apertura di un Libretto Smart, un passo verso premi futuri

Dato che Poste Italiane desidera premiare i clienti con vincite rilevanti è bene sapere come aprire un Libretto Postale in modo tale da non perdere alcuna occasione futura di guadagno. Tutte le informazioni sul prodotto sono disponibili sul portale poste.it entrando nella sezione dedicata. Si potranno leggere le caratteristiche dello strumento, conoscere le tipologie di Libretto tra cui scegliere quella più adatta alle proprie esigenze e richiederne l’apertura telematicamente. Basterà cliccare sulla voce “Apri Libretto” per avviare la procedura ma solo dopo essersi registrati al sito oppure dopo aver inserito le proprie credenziali.

In alternativa sarà possibile fissare un appuntamento per recarsi in un Ufficio Postale e procedere con la sottoscrizione fisica del Libretto avvalendosi dell’aiuto di un operatore.