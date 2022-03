Poste Italiane consente di prenotare un appuntamento con modalità telematica in modo tale da evitare file e perdite di tempo. Vediamo qual è la procedura.

Niente più code grazie al servizio di prenotazione di Poste Italiane. All’ora stabilita si verrà chiamati e si procederà con l’operazione desiderata.

La tecnologia riserva gradite sorprese soprattutto quando dà la possibilità di semplificare alcune operazioni e di velocizzare un iter. Pagare un bollettino postale, ad esempio, richiede al massimo due minuti ma si potrebbe passare una mattinata presso un Ufficio Postale se la fila di persone in attesa è molto lunga. Per non parlare di chi passa un periodo di tempo lunghissimo allo sportello e dei contrasti che possono nascere per il posto in coda. Sempre più spesso capita di vedere, però, persone che arrivano ed è subito il loro turno. Com’è possibile? Qual è il segreto di tanta velocità? Ebbene, basta conoscere il servizio di prenotazione di Poste Italiane per evitare la fila e affrontare un appuntamento con il sorriso.

Poste Italiane, la prenotazione salta-file

Il servizio di prenotazione consente di prenotare un appuntamento nella data e nell’ora stabilita per recarsi in un Ufficio Postale ed entrare senza attesa. La prenotazione è valida sia per recarsi allo sportello da un operatore e svolgere le abituali operazione – pagamenti bollette, bollettini F24, spedizione pacchi o raccomandate – sia per parlare con un consulente per sottoscrivere, ad esempio, un investimento con l’azienda italiana.

Il servizio è attivo in più di 3 mila Uffici Postali in Italia e vi si accede semplicemente da smartphone. Pochi click per evitare code, assembramenti e sbrigare l’operazione desiderata in dieci minuti. La procedura di prenotazione può essere svolta sia da pc accedendo al portale di Poste Italiane sia dall’app UfficioPostale.

Come prenotare con pochi click dal sito

Optando per il sito web di Poste Italiane basterà accedere alla home page e cliccare sulla voce “Cerca un Ufficio Postale e prenota”. Si aprirà una pagina in cui scegliere la sede presso cui recarsi tramite CAP, nome del Comune o indirizzo completo. Una mappa fornirà tutte le diverse possibilità e basterà cliccare su quella di proprio interesse per proseguire con la procedura.

Dopo aver cliccato sulla bandierina dell’Ufficio Postale scelto, il sistema chiederà di scegliere tra prenotazione ticket per i servizi allo sportello o per una consulenza. Una volta fatta la scelta si entrerà in una pagina di login dato che il servizio online è attuabile solamente se si ha una registrazione con Poste Italiane. Basterà inserire username e password nel caso in cui la registrazione sia già stata effettuata; in alternativa occorrerà registrarsi seguendo la pratica procedura che verrà indicata. Una volta effettuato il login basterà scegliere la fascia oraria e la data della prenotazione per ottenere il ticket con QR-Code da mostrare il giorno dell’appuntamento. Inoltre, si riceverà anche una e-mail di conferma.

App Poste Italiane, pochi click per prenotare

Con l’app UfficioPostale si potrà seguire una procedura semplice e veloce per prenotare un appuntamento. Basterà scaricare l’applicazione su device, cliccare su “Scegli il tuo Ufficio Postale” – appariranno le sedi più vicine alla propria posizione – selezionare la bandierina di riferimento e cliccare sulla voce “Prenota Ticket”. Dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali si potrà scegliere data e ora dell’appuntamento, confermare e attendere l’arrivo del ticket con QR-Code da non dimenticare quando ci si recherà all’Ufficio Postale.