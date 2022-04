Come funziona il Libretto postale dematerializzato e quali sono i vantaggi offerti. Scopriamo i dettagli della proposta di Poste Italiane.

Il Libretto postale dematerializzato è uno strumento di risparmio dai bassi costi, sicuro e pratico da gestire. E’ un investimento quasi privo di rischi e, di conseguenza, non promette grandi guadagni.

Poste Italiane annovera tra i prodotti proposti ai clienti una vasta gamma di opportunità, dalle assicurazioni ai prestiti, dalle carte prepagate con IBAN alle spedizioni in tutto il mondo fino ai servizi di investimento. A tal riguardo l’azienda propone diversi prodotti a basso rischio pensati per tutelare i risparmi dei cittadini e per concedere un rendimento minimo. I Libretti di risparmio sono una tra le soluzioni più apprezzate dai piccoli risparmiatori proprio perché garantiti dallo Stato italiano e per la tutela dei soldi dettata dalla possibilità di evitare la perdita del potere d’acquisto. Entriamo nei dettagli e conosciamo meglio la proposta di Poste Italiane.

Libretto postale dematerializzato, le caratteristiche

Poste Italiane propone due tipologie di libretti postali, ordinari e dematerializzati. Se i primi sono cartacei, i secondi sono gestibili unicamente online in associazione all’Home banking. Il libretto fisico, dunque, non verrà rilasciato al cliente mentre verrà consegnata la carta libretto utilizzabile esclusivamente per prelevare denaro presso i Bancomat degli Uffici Postali. Di conseguenza, questa carta non permette pagamenti online oppure con i POS degli esercizi commerciali dato che non è compatibile con i classici circuiti di pagamento come Visa e Mastercard.

Il Libretto dematerializzato consente, però, di svolgere le operazioni “da sportello” in modalità telematica utilizzando le credenziali digitali sul portale Poste.it oppure sull’app Bancoposta di Poste Italiane. Le funzioni sono limitate ma i vantaggi riguardano specialmente i costi ridotti del prodotto. Non ci sono spese di attivazione e di utilizzo ad eccezione dell’imposta di bollo pari a 34,20 euro all’anno per depositi superiori a 5 mila euro. E’ utile sapere, però, che l’associazione con il codice IBAN permette di richiedere l’accredito dello stipendio o della pensione direttamente sul libretto postale dematerializzato.

I vantaggi non finiscono qui

I prelievi e i versamenti sono sicuri con il Libretto postale dematerializzato. Inoltre, la gestione dei risparmi è pratica e veloce tramite modalità online. Telematicamente, infatti, è possibile controllare costantemente i movimenti di denaro, vincolare somme oppure sottoscrivere Buoni o altre forme di investimento per diversificare il portafoglio. La garanzia dello Stato Italiano è uno degli aspetti preferiti dai titolari di un Libretto Postale al pari dell’assenza dei costi di gestione.

Un altro vantaggio è la presenza di svariate tipologie del prodotto in modo tale da poter scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Concludiamo, poi, con la facilità di apertura di un Libretto. Basterà essere registrati al portale Ufficiale di Poste Italiane, entrare nell’Area personale e all’interno della sezione dedicata per avviare la procedura e concluderla in poche mosse.