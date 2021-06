Stanno ancora aumentando, benzina e diesel: gli italiani troveranno brutte novità al momento di dover fare un pieno

Una vera mazzata, per il periodo estivo. Chi andrà in vacanza dovrà fare i conti con tantissime spese, tra cui certamente quelli di benzina e diesel. E per questo, le ultime che arrivano, sono nuove tutt’altro che buone.

Benzina e diesel aumentano ancora. E se c’è chi vuole dare un’occhiata ai prezzi dei parchi divertimento, che finalmente riaprono, ci sarà anche chi a leggere a quanto sono arrivati diesele e benzina, si metterà le mani nei capelli.

Benzina e diesel: prezzi sempre più alti

Ecco quanto costa oggi la benzina: 1,605 euro al litro, col gasolio che sale a 1,465 euro in self service. Chi andrà in vacanza dovrà camminare con la carta di credito sempre a portata di mano, se non vuole rimanere a secco, nel bel mezzo di un viaggio. Per chi invece ha l’auto elettrica, ecco come evitare di avere brutte sorprese in vacanza. Invece di scendere, come dovrebbero, i prezzi salgono ancora. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, in cinque mesi, un pieno di benzina è aumentato di 8,20 euro, quello del diesel di 7,29 euro.

Per il Codacons, ha parlato direttamente il presidente, Carlo Rienzi: “Da due anni e mezzo l’inflazione non raggiungeva certi livelli, ma sulla forte ripresa dei prezzi al dettaglio pesa come un macigno la corsa dei beni energetici, con i carburanti che alla pompa costano oltre il 16% in più rispetto allo scorso anno”.

Anche a causa della pandemia che non è del tutto sparita, gli italiani preferiscono comunque evitare ove possono, i mezzi pubblici. Per questo, quella del carburante è una spesa di cui tener conto e gli aumenti non fanno piacere. Secondo una ricerca Istat infatti, 8 italiani su 10 preferiranno usare l’auto per spostarsi in vacanza. Proprio secondo l’Istat, un pieno di benzina costa in media 85 euro, un pieno di diesel, 78.