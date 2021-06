Andremo con l’auto elettrica in vacanza, come saremo sicuri che sarà sempre carica, anche in altre città? Ecco qualche segreto

I costi delle ricariche per auto elettriche, non sono sempre molto convenienti, ma se ne abbiamo una e con questa stiamo per partire per le vacanze estive, vorremo certamente assicurarci che sia sempre carica. Pensiamo a trovarci in una città sconosciuta, con l’auto che ci abbandona, non è sicuramente una bella esperienza.

Ed allora, ci sono alcuni passaggi che non dovranno mancare alle nostre prenotazioni vacanziere, se vogliamo essere sicuri che man mano che gireremo di monumento in monumento o di spiaggia in spiaggia, la nostra auto ibrida o elettrica, sia sempre al top, come desideriamo.

Auto elettrica mai scarica in vacanza: cosa fare

Se abbiamo voglia di spostarci in auto, proprio in vacanza, allora potremmo prenotare il nostro soggiorno in una struttura che possegga le colonnine per la ricarica. Proprio per sicurezza, è sempre meglio prenotare in questi hotel o residence, da casa, per essere sicuri di trovarvi posto. Inoltre, visto che non avremo il nostro garage a disposizione, meglio prenotare anche le ricariche notturne, visto che non durano poco.

Per quanto riguarda la distribuzione delle colonnine, purtroppo se andremo a visitare dei mari del Sud, per adesso non è facile trovarne tante, nelle città più in giù di Napoli. Dalla città campana a quelle più su, come Firenze e Roma (che vorrebbe diventare città elettrica nel 2030), ci sono più possibilità. Il massimo, parlando di Regioni, si trova in Lombardia, già molto attiva per quanto riguarda l’elettrico e l’ibrido.

Se in vacanza non abbiamo prenotato, per tutte le nostre mete, in posti dotati di colonnina, allora dovremmo quanto meno farci un itinerario di stazioni di servizio e parcheggi con questo sistema di ricarica. In tutto il Paese, ad oggi, si contano 19.350 punti di ricarica, sparsi per tutto il territorio, non tantissimi per adesso. 9.700, le stazioni di servizio. Oggi, anche se ci troviamo già sul luogo, è facile trovarli, grazie al web o a Google Maps.